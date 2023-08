L’attrice di una delle fiction più amate dal pubblico sarà presto mamma. Incinta per la prima volta, ha dato il grande annuncio sui social: nelle scorse ore ha pubblicato una gallery di scatti in spiaggia, con il suo fidanzato e il pancino appena accennato che si intravede dal costume intero nero. Sono scatti romantici realizzati da Studio Aura quelli in cui la 29enne decide di dare a tutti la bella notizia che riguarda la sua vita privata. Sotto, a corredo del post più che eloquente, ha lasciato una breve didascalia.

“Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”, ha scritto il volto di Che Dio ci aiuti scatenando i fan ma anche le colleghe. Tra i tanti commenti piovuti sotto al post ci sono anche quelli delle attrici che hanno recitato con lei nella serie. Come Diana Del Bufalo, che commenta con grande entusiasmo: “O mio Dio Simo!!! Ma che bello” e anche Francesca Chillemi, “Wow”.

“Abbiamo una notizia”: l’attrice è incinta

Simonetta Columbu è incinta. L’attrice, figlia del regista sardo Giuseppe Columbu e classe 1993, è approdata al cinema con il film Io sono tempesta di Daniele Lucchetti accanto a Marco Giallini ed Elio Germano ma il grande successo di pubblico è arrivato con la fiction di Rai Uno.

In Che Dio ci aiuti Simonetta Columbu interpreta la protagonista Ginevra, una novizia tormentata e piena di ripensamenti che in convento decide di lasciare gli abiti da suora per amore. Ha sempre avuto la passione per la recitazione e oggi è anche una regista.

Oltre a essere una delle giovani attrici più apprezzate, la futura mamma per la prima volta lo scorso anno ha infatti diretto il suo primo progetto, un documentario intitolato Gli Ospiti, nel quale ha raccontato sogni e speranze dei pazienti di una comunità in Sardegna.