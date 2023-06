Arriva tardi al funerale di Silvio Berlusconi, i social non lo perdonano. È quello che è successo a Gianni Infantino, un dirigente sportivo e avvocato svizzero con cittadinanza italiana, presidente della Fifa dal 26 febbraio 2016. L’uomo è un uomo di spicco nel panorama calcistico mondiale, ma per l’occasione ha purtroppo avuto una serie di contrattempi che l’hanno fatto arrivare terribilmente in ritardo alla funzione del Cavaliere. Sembra che Gianni Infantino abbia avuto dei problemi tecnici.

In pratica il volo intercontinentale che lo stava portando a Milano ha subito un pensante ritardo. Una volta arrivato nel capoluogo lombardo, Gianni Infantino non ha potuto fare altro che rinunciare al funerale a piazza del Duomo. Alla fine il famoso dirigente si è limitato a recarsi più tardi all’abitazione di Adriano Galliani. Chiaramente sui social, la notizia prima della sua assenza e poi del ritardo, hanno generato qualche mugugno di protesta.





C’è da dire tuttavia, ad onor del vero, che tanti erano i rappresentanti dello sport di tutto il mondo alle esequie di Silvio Berlusconi. In prima fila chiaramente, davanti a tutti gli altri, c’era lui, Adriano Galliani. Poco distante Raffaele Palladino, del Monza. Presente al Duomo anche il presidente del Coni Giovanni Malagò l’ex presidente di Coni e Figc Franco Carraro. C’era anche il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Ma anche il capo assoluto della Lega calcio di Serie A, Lorenzo Casini e l’ex presidente Figc Antonio Matarrese. E del mondo del calcio ce n’erano ancora di più: dda Fabio Capello ad Arrigo Sacchi, da Franco Baresi a Demetrio Albertini, da Ariedo Braida a Daniele Massaro, da Filippo Galli a Zvonimir Boban.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino les entrego la Copa del Mundo a los uruguayos, que festejaron al ser los Campeones del Mundial Sub20 🇺🇾🏆 #U20WorldCup pic.twitter.com/KIja0wo9cX — Blue (@BlueboyCR7) June 12, 2023

Chiaramente non solo Milan, anche molti interisti sono giunti a rendere omaggio al Presidente Berlusconi. C’era il presidente Steven Zhang, ma anche l’ad Beppe Marotta. Proprio quest’ultimo, ad un tratto, ha deposto anche una corona di fiori all’esterno della chiesa molte ore prima dell’arrivo del feretro. Un gesto di grande distensione tra questi big del calcio.

