Genitori per la seconda volta, arriva un’altra femminuccia. Si dipinge nuovamente di rosa la vita dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, che il 19 luglio scorso hanno annunciato l’arrivo del bebè numero 2 a distanza di un anno dalla nascita della primogenita (la piccola Gala è nata il 31 luglio 2022, ndr). Proprio in concomitanza con il loro quarto anniversario, si legge sempre tra le Storie di Instagram, la coppia vip ha voluto dare un’altra bella notizia ai propri fan.

“Un’altra persona si unisce alla nostra storia… Non vediamo l’ora di conoscerti”, hanno scritto entrambi sui rispettivi profili Instagram, a corredo di un video in cui si vede il momento in cui hanno scoperto la nuova gravidanza. E ora un altro filmato che mostra i futuri genitori bis e la futura sorella maggiore scoprire che è in arrivo una bambina. Fabio Colloricchio, Violeta Mangrinan e Gala sono in spiaggia, bendati.

Un’altra femminuccia per la coppia vip

L’ex tronista di Uomini e Donne e la bellissima modella spagnola, anche lei ex protagonista della versione iberica del dating show, hanno scoperto il sesso del loro secondo bebè attraverso un emozionante gender reveal organizzato in riva al mare. Dietro di loro, un cartellone che rivela il colore del fiocco che fra qualche mese appenderanno alla porta di casa.

Fiocco rosa, come detto, e a quanto sembra dal video sono tutti al settimo cielo. Ricordiamo che lui ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne nella stagione 2014/2015 come corteggiatore di Teresa Cilia, che però gli ha preferito Salvatore Di Carlo. L’anno successivo Maria De Filippi ha voluto Fabio Colloricchio sul trono e alla fine la scelta è ricaduta su Nicole Mazzocato.

La loro relazione è durata circa 4 anni per naufragare non senza polemiche. Poi nella vita dell’ex tronista è arrivata la bellissima Violeta Mangrinan è una modella di origini spagnole diventata popolare in patria grazie alla partecipazione a Mujer, Hombres y Viceversa. Ma ha anche partecipato a Supervivientes, l’equivalente della nostra Isola dei Famosi. E presto accoglieranno la seconda figlia.