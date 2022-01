Arisa si sta preparando in vista del duetto con Aka7even, che si terrà nei prossimi giorni a Sanremo 2022, quando si esibiranno nel brano musicale di Alex Baroni. Ma sono gli aspetti personali ad emergere con maggiore forza in questi ore. Infatti, ha pubblicato nuovamente foto molto bollenti sul profilo Instagram. Ormai da tempo ha deciso di mettersi alle spalle le insicurezze del passato e ha tanta voglia di mostrare le sue forme pubblicamente, tanto apprezzate dai suoi follower.

Arisa ha fatto vedere il suo lato B sui social e ha scritto: “Oggi si lavora, ma prima voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato”. Donna orgogliosa e con della bellissima autostima, la cantante è stata sommersa dalle reazioni di fan e follower che si lasciano andare fin troppo nei commenti: “Sei troppo femmina”, “Che bomba sexy”, un più morigerato “Stupenda”. E ora arriva una novità importante su Vito Coppola.

Come ricorderete, Arisa era stata molto dura nei suoi commenti su Vito Coppola e aveva invitato gli utenti a non chiedere più nulla sul ballerino conosciuto a ‘Ballando con le stelle’, programma poi vinto dalla coppia. Adesso però gli attentissimi fan dell’artista e del giovane si sono accorti di dettagli inequivocabili, che ormai non lascerebbero più dubbi. Una notizia sicuramente molto interessante e per certi versi inattesa, visto che sembrava tutto delineato. Invece ecco giungere il colpo di scena clamoroso.





Arisa e Vito Coppola sono ormai ritornati insieme e probabilmente stanno tentando di capire se la loro relazione possa riprendere regolarmente. Si sono immortalati infatti nella stessa camera da letto e hanno anche postato delle storie Instagram, nelle quali stavano condividendo dei momenti insieme. Anche se inevitabilmente sono costretti spesso a dividersi per le rispettive esigenze lavorative, l’artista e il ballerino hanno ritrovato il feeling giusto e sono pronti a ripartire con più forza.

Queste erano state le dichiarazioni ufficiali di Arisa, dopo la rottura con Vito: “Con Vito ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste, gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare. Per favore, non chiedetegli più nulla di me”. Ora invece tutto sembra essere cambiato improvvisamente in meglio.