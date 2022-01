Una bruttissima notizia per Arisa, che in queste ore ha annunciato ufficialmente di aver già interrotto la relazione sentimentale con Vito Coppola. Tra i due era nato quello che sembrava essere un grande amore a ‘Ballando con le stelle’, dove erano riusciti anche ad ottenere il successo del programma. Ma tra la cantante e il ballerino qualcosa non sarebbe più andato nel verso giusto e adesso la donna ha voluto spiegare ai suoi follower di Instagram cosa sia accaduto. E ha fatto una richiesta specifica.

Eppure, poco prima di Capodanno, Arisa e Vito Coppola avevano scritto un bellissimo messaggio congiunto: “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti. Vito e Ari”.

In particolare è stata una fan di Arisa a far aprire il vado di pandora. Infatti, in questi giorni non si stava parlando più di loro e non si stavano più vedendo insieme. Per questa ragione l’utente le ha domandato: “Ti faccio la domanda delle domande…ma con Vito?”. E lei ha subito risposto: “Con Vito ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste, gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare”.





E poi Arisa ha aggiunto sull’ormai ex fidanzato, durato davvero pochissimo tempo: “Una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede. Per favore, non chiedetegli più nulla di me”. Anche se questo invito della cantante sarà difficilmente accolto dai fan anche di Vito Coppola. In tanti adesso vorrebbero sapere la versione dei fatti del ballerino, che al momento ha scelto la strada del silenzio.

Prima di Vito Coppola, Arisa era stata legata sentimentalmente ad Andrea Di Carlo, un agente che lavora nel mondo dello spettacolo e che ha alle sue dipendenze Can Yaman. In precedenza, dal 2014 al 2016 aveva avuto una storia d’amore con il suo manager Lorenzo Zambelli, ma tutte hanno purtroppo avuto un epilogo simile. E ora è tornata nuovamente single.