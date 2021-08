Arisa non sarà ad Amici 21 nelle vesti di prof di canto. Quel ruolo spetterà a Lorella Cuccarini, che nella scorsa edizione si occupava di danza. Così ha deciso Maria De Filippi, ha fatto sapere ‘la più amata dagli italiani’ subito dopo la conferma: “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente – ha scritto la showgirl tra i commenti per rispondere ai dubbi dei fan – Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”.

Perché Arisa non è stata riconfermata? A quanto pare per via di una serie di scelte sbagliate che l’hanno poi lasciata a bocca asciutta. La cantante, ha scritto Davide Maggio sul suo sito qualche giorno fa, aveva deciso di partecipare a Pechino Express, per cui sarebbe stato impossibile conciliare l’impegno con gli allievi di Amici. Poi ci ha ripensato, ma a quel punto era ormai fuori dai giochi.

Arisa, nuovo look su Instagram: le foto

Non solo sotto al profilo professionale. Anche la vita sentimentale di Arisa è cambiata radicalmente negli ultimi tempi: dopo un tira e molla che ha occupato a lungo le pagine di gossip con tanto di sdolcinate dediche social e promesse di matrimonio sembra aver messo un punto definitivo alla sua relazione con Andrea Di Carlo. “Accade di avere una relazione in cui dai tutto e poi capisci che è stato vano – ha detto in un’intervista a Il Mattino -. Perché quella persona se n’è andata via lo stesso”.





“Psycho (il suo ultimo singolo, ndr) parla del momento in cui uno non crede più all’amore e mette un tappo al cuore frenando i sentimenti. È successo pure a me. Lì per lì mi sono giurata che non ci sarei più ricaduta. E invece…Ho capito di non avere più l’età per essere cinica. Così ogni volta che capita mi ributto nell’amore sperando che sia quello giusto e che duri per sempre”, ha aggiunto Arisa senza però mai nominare Andrea Di Carlo.

Ora un altro cambiamento, anche se in parte: Arisa ha rivoluzionato ancora il suo look. La cantante ha rasato i capelli, proprio come ha fatto in molte altre occasioni e nelle Stories di Instagram ha spiegato le ragioni di questa scelta, in risposta ai fan preoccupati. “Non ho ucciso nessuno, ragazzi, ho solo rasato i capelli come faccio ogni estate” ha detto scherzando poi sul fatto di sembrare un “maschiaccio”.