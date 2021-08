Se c’è un’esperta in cambi look allora quella è Arisa. E lo ha rifatto: un’altra trasformazione. Ma c’è un motivo alla base dei suoi numerosi e continui ‘colpi di testa’. La cantante, si sa da tempo, è affetta da tricotillomania, ossia un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi i capelli. Negli ultimi tempi, tuttavia, aveva trovato un rimedio perfetto per sfoggiare una chioma lunga e fluente senza incappare in piccoli “inconvenienti”: si era fatta applicare delle extension pensate proprio per chi ha problemi di capelli.

E infatti anche ad Amici di Maria De Filippi l’abbiamo vista con quel nuovo look molto femminile che le stava benissimo. Poi però, con la fine dell’estate, Arisa ha deciso di rivoluzionare ancora una volta la sua immagine. Solo poche settimane fa ha rasato i capelli, proprio come ha fatto in molte altre occasioni e nelle Stories di Instagram ha spiegato le ragioni di questa scelta, in risposta ai fan preoccupati.

Arisa, un altro cambio look

“Non ho ucciso nessuno, ragazzi, ho solo rasato i capelli come faccio ogni estate” ha detto la cantante scherzando poi sul fatto di sembrare un “maschiaccio”. Eppure come detto non è certo la prima volta che Arisa taglia tutti i capelli a zero, ma tant’è. Tutto questo succedeva prima di Ferragosto ma ora ha fatto di nuovo visita al parrucchiere di fiducia.





I capelli di Arisa sono sempre rasati, ma adesso la cantante ed ex prof di Amici ha riproposto un altro look già sfoggiato in passato. Come documentato da alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, è tornata a tingere i capelli in biondo platino. Sarà una rivoluzione definitiva o presto si raserà di nuovo a zero, dando spazio al suo colore naturale, ovvero il castano scuro? Chi può dirlo.

Sul fronte professionale, invece, non ci sono molte novità. Com’è noto, Arisa non sarà più nel cast di Amici di Maria De Filippi e stando a quanto riferito da ‘Dagospia’ aveva avuto “dei contatti con Ballando con le stelle”. Sembrava che potesse esserci un accordo, ma alla fine pare non si sia raggiunto un compromesso adeguato e i telespettatori della Rai non vedranno Arisa sul palco.