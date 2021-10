Ancora qualche settimana e poi Arisa sarà sul palco di Ballando con le stelle. Dopo l’esperienza come coach di Amici, una nuova avventura per la cantante lucana. “Tu non sai quanto tempo l’ho corteggiata questa ragazza qui per convincerla a venire a fare Ballando con le Stelle. E la notizia incredibile è che mi ha detto di sì finalmente, per cui è con noi a Ballando con le Stelle di quest’anno”, ha detto Milly Carlucci ospite di Da noi… a ruota libera.

“Io devo metabolizzare ancora”, ha risposto Arisa che ballerà insieme a Vito Coppola, 11 volte campione d’Italia. Il ballerino arriva nello studio del programma della Fialdini e fa la conoscenza della sua allieva. La Fialdini chiede loro di rompere il ghiaccio, accennando i primi passi. Arisa non ha dimenticato Amici: “Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati”, ha scritto su Instagram.

“Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fin ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Mi mancherà tutto quanto”, ha proseguito Arisa.





La cantante si è mostrata nuovamente sui social nelle ultime ore: capelli cortissimi, colorati e viso rigato dalle lacrime. Una foto che arriva dopo che il suo ex Andrea Di Carlo ha postato una serie di immagini che lo ritraggono insieme alla sua nuova fiamma. Tre giorni fa la prima foto con Elisa, che di professione è psicoterapeuta, poi poche ore fa le foto confermano che non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. Sembra stiano insieme da poco tempo ma che sia un legame molto intenso.

Non si capisce se Arisa stesse piangendo per il suo ex o per un altro motivo. “Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va? – scrive Arisa, che continua ottimista – Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre – poi conclude – P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa”.