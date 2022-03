Arisa non è più solamente una grande cantante italiana, ma si è riscoperta una donna coraggiosa e molto più sicura di sé. Infatti, da ormai diverso tempo a questa parte non ha più paura a mostrare il suo corpo e la sua sensualità sta affascinando migliaia e migliaia di persone. E proprio qualche ora fa ha meravigliato ancora una volta tutti con alcuni scatti quasi da infarto, che ha postato su Instagram e che ha fatto pubblicare dal magazine ‘Flewind’. Una visione davvero straordinaria per i follower.

Alcuni giorni fa invece Arisa ha uscito i suoi sex toys, che ha fatto vedere senza alcun tipo di vergogna o imbarazzo. Durante un dialogo con la sua collaboratrice domestica, come ha sottolineato ‘Today’, la cantante ha detto che le pile erano scariche, ma la dipendente: “Tanto bisogna usarli a mano”. Ma poi si è anche arrabbiata: “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare con voi, ad essere sincera con voi. È una cosa divertente, la voglio condividere con voi e subito ci sono persone che mi scrivono: ‘Se hai bisogno, se vuoi vengo a casa tua’”.

Dunque, la sexy Arisa si è fatta vedere con uno slip a vita alta e gambaletto nudo. Ha utilizzato un body trasparente, che ha messo in luce tutta la sua bellezza. E ha anche voluto riportare sui social il messaggio sulla resilienza, scelto proprio da ‘Flewid’: “Questa è la copertina del nuovo Flewid, il tema di questo numero è resilienza. Questa parola era originariamente usata nell’industria della lavorazione dei metalli per indicare la capacità dei metalli di resistere alle forze applicate su di essi”.





E poi Arisa ha postato ancora a corredo delle immagini da bollino rosso: “Quando le cose sono oscure e complicate, dobbiamo attingere alla nostra forza interiore: quindi, potremmo pensare alla resilienza come alla capacità di un individuo di emergere da eventi traumatici più forte di prima. Essere in grado di superare quell’evento aumenta la fiducia in se stessi. Una dimensione sociale di resilienza coesiste con quella interiore e individuale, ovvero la capacità di una comunità di reagire a una minaccia globale”.

Infine Arisa ha scritto sulla resilienza: “Resilienza significa anche sentirsi parte di una comunità di persone che vivono la stessa condizione; ti permette di ricevere un’energia potente. Quindi, questa energia influisce sul modo di relazionarsi con il mondo esterno. Una sfera in cui puoi migliorare te stesso e cercare di costruire una società più forte. La resilienza è la capacità di ripensare gli spazi per renderli vivibili. Auguro a tutti voi di essere resilienti sempre”.