Arisa sta per iniziare una nuova avventura in tv. à da qualche tempo si vociferava della partecipazione della cantante ed ex prof di canto ad Amici di Maria De Filippi a Ballando con le stelle 2021 e, dopo le voci delle trattative che sembravano aver raggiunto un punto di stallo, è arrivata la conferma.

L’annuncio del suo nuovo impegno in prima serata su Rai Uno è arrivato dalla conduttrice dello show danzerino Milly Carlucci che, mentre Arisa condivideva il messaggio di ringraziamento ad Amici, ha svelato il nome tra quelli del ricco cast del suo programma del sabato sera. Sì perché Arisa su, suo Instagram ha voluto spendere due parole per ringraziare Maria De Filippi, gli autori e tutte le maestranze dietro le quinte di Amici in occasione della prima puntata della nuova edizione, andata eccezionalmente in onda di domenica.

Arisa, colpo di scena: c’è la foto

“Amici è stata un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. Rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora. Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato grazie a tutti quelli che ci lavorano”, ha scritto Arisa sui social. Nessuna rottura dunque tra Arisa e Maria De Filippi, come avevano riportato alcuni siti di gossip, ma solo il desiderio dell’artista di buttarsi in una nuova avventura.





”Mi mancherà tutto quanto – ha proseguito Arisa – ma il mio mestiere è vivere la vita, voglio essere ancora un’allieva, imparare ciò che mi manca, diventare migliore. C’è ancora tanto da fare, da cantare, il mondo è gigante, il tempo passa e la vita è una”. Ma a proposito di rotture, ricordate? Dopo tanti alti e bassi sembrava definitivamente finita tra la cantante e Andrea De Carlo ma le cose a quanto pare non stanno così. Nelle scorse ore sono apparsi felici come non mai sulle pagine di Novella 2000, che ha ritratto i due durante un romantico bacio.

“Bravo chi li capisce. Riecco Arisa e Andrea Di Carlo insieme – scrive il direttore Roberto Alessi – Lui in posa implorante, pare Enrico IV davanti al Papa a Canossa. Ma cosa avrà da farsi perdonare dalla cantante? Si prendono e si lasciano di continuo, né con te, né senza di te. E quando si lasciano volano parole grosse. E quando si riprendono baci e scene altrettanto clamorose. Ma non è che ci si lascia a ogni incomprensione. Non sarebbe meglio accettare che la loro relazione è così? Fumantina”.