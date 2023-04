Arisa è una delle cantanti più discusse e mate in Italia. Coach di Amici 22, l’artista sta portando avanti la sua esperienza professionale al serale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma anche a livello privato è in grado di rubare la scena con gesti che spesso fanno chiacchiera i suoi fan e chi si occupa di gossip. Come accaduto su Instagram, dove ha lasciato tutti senza fiato.

Non è la prima volta che Arisa ‘sciocca’ i suoi follower con foto e video. Qualche giorno fa, infatti, a voluto condividere con i suoi fan un momento di vita quotidiana rivelando però un dettaglio hot a sorpresa. “So che è sabato, però buona domenica e buon weekend“, aveva scritto la cantante pubblicando una Instagram story in cui mostrava un momento di relax, alle prese con una maschera di bellezza.

Arisa è incinta? La foto col pancino in vista: “A mio figlio piace”

Dietro di lei, però, è stata inquadrata una foto in cui si vede il seno di una donna (lei?) con un reggiseno trasparente e con dentro un accendino, dei soldi arrotolati, un assorbente interno, quello che sembra un test per il Covid e delle medicine. Sabato 22 aprile Arisa è tornata in onda con il serale di Amici e si è mostrata con un look minimal total black.

Arisa ha indossato un modello a giro collo firmato Balenciaga, che costa 2500 euro. Anche la scorsa puntata di Amici Arisa aveva scelto un modello di Balenciaga, con drappeggi e cut sulla scollatura e maxi spacco. Ma a colpire è stata la Instagram story che la cantante ha pubblicato mentre da casa guardava la puntata. Nella foto si vede la pancia di Arisa, sullo sfondo la televisione con in onda Amici e la scritta ”A mio figlio piace”.

Neanche a dire che i fan di Arisa si sono scatenati. Nella foto si vede la pancia un po’ gonfia di Arisa, la didascalia ”A mio figlio piace” e tre emoticon: un cuore rosso, uno blu e un leone. Nello sfondo della foto si vede il momento in cui l’artista si è esibita durante la puntata del serale andato in onda il 22 aprile. Ovviamente ora la domanda di tutti è una: Arisa è davvero incinta o ha fatto uno scherzo? Per il momento il dubbio resta.