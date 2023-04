Arisa è indubbiamente una delle cantanti più discusse in Italia e l’ultimo dettaglio hot sta facendo parlare di sé in maniera diffusa. Quindi, non viene solo apprezzata per le sue doti artistiche o per il lavoro ad Amici 22 dove è insegnante e sta portando avanti la sua esperienza professionale al serale. Ma anche a livello privato è in grado di rubare la scena con gesti che entrano di diritto nella mente di tutti. Come accaduto qualche ora fa su Instagram, dove ha ‘scioccato’ tutti con un’immagine emblematica.

Qualche settimana fa Arisa, ora alle prese con questo dettaglio hot, aveva fatto discutere per lo scontro col collega Rudy Zerbi: “La devi smettere di dire che Wax butta fumo negli occhi, che fa sempre le faccette. Se tu fossi un pochino informato sapresti che molte delle faccette che fa le fa per emettere un suono”. Tostissima, decisa e dritta al punto. Poco prima Zerbi l’aveva definita una “Mamma chioccia” portando in studio una gallina finta. Arisa divertita aveva risposto: “Grazie, mi ci sento proprio una gallina”.

Arisa, il dettaglio hot sui social: cosa si è visto

Si è alzata di prima mattina e Arisa ha voluto condividere con i suoi fan un momento di vita quotidiana. Peccato, però, che forse inavvertitamente abbia mostrato a tutti un dettaglio hot a sorpresa. E in tanti hanno guardato con attenzione quell’immagine. Lei si era immortalata con una maschera di crema sul suo volto e aveva commentato: “So che è sabato, però buona domenica e buon weekend“. Ma vediamo insieme cosa ha proposto ai suoi follower nella giornata del primo aprile.

Dietro di lei c’era un quadro molto particolare e bollente. Infatti, era ripresa presumibilmente una modella che indossava un reggiseno che conteneva delle medicine, un accendino e alcuni documenti. Un comportamento inaspettato quello della cantante, anche se andando sul suo profilo Instagram ufficiale non è più possibile vedere questa storia. L’avrà caricata per errore e quindi poi ha deciso di cancellarla? Oppure c’è un’altra verità? Lo scopriremo probabilmente a breve.

Una settimana fa aveva invece voluto omaggiare il suo ballo insieme a Raimondo Todaro, postando quanto successo in puntata. Queste le sue parole su Amici: “#todarisa #todabeleza ad Amici. Che bello! Grazie a tutti”. E ora occhi puntati sulla terza puntata del serale.