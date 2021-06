“Una balenottera spiaggiata”. L’estate di Arisa inizia così: foto in piscina e costume trasparente

Arisa è una delle cantanti più brave in circolazione e si è fatta apprezzare da milioni di persone in tutti questi anni. Non solo comunque per le sue doti artistiche, infatti ha anche una spiccata propensione all’intrattenimento, essendo molto scherzosa e divertente. Basti pensare alle gag esilaranti nell’ultima edizione di ‘Amici’, avute con il collega Rudy Zerbi. Nell’ultimo periodo ha anche deciso di mettere da parte il timore e la vergogna e si è spesso immortalata in versione bollente.

Recentemente su Instagram ha mostrato anche il momento in cui ha fatto visita dal suo parrucchiere. Ha cambiato look da tempo e non ha mai nascosto di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi involontariamente i capelli, che ora non porta più cortissimi. Ha deciso di applicare delle extension dall’effetto naturale per rivoluzionare il suo hair look e non ha esitato a mostrarsi “al naturale”. Ora, sempre sul social network, si è mostrata in versione hot.

Arisa si è dunque immortalata, mentre si trovava in una piscina. E il suo costume bianco trasparente ha fatto decisamente scalpore. Essendo appunto trasparente, ha permesso di intravedere quasi tutti, infatti si sono potuti osservare i suoi capezzoli. Nella didascalia a corredo del post ha scritto: “Un fine settimana pieno di cose belle: stasera non perdetevi la partita su Rai 1, sosteniamo con vigore i nostri guerrieri azzurri intonando Coro Azzurro; domani 27 giugno prima data dell’Ortica Special Tour 2021”.





Poi Arisa ha continuato così nel messaggio social: “Musica nuova da ascoltare: dj Matrix è uscito con Musica da giostra. Vi metto il link nelle storie. Pic. in stile ‘balenottera spiaggiata’”. E i suoi fan hanno commentato: “Ti amo Arisa”, “Sei proprio bella principessa”, “Bella e brava”, “Vorrei tanto venire in vacanza con te”. Altri hanno ancora aggiunto: “Ciao splendore”, “Ma sei bona proprio”, “Ma allora sei decisamente una balenottera spiaggiata bellissima”, “Gnocca da paura”, “La bellezza assoluta”.

Recentemente l’ex fidanzato di Arisa si è indirettamente rivolto a lei: “Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto. Non ho inganni, non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. E’ il migliore augurio che posso fare a chi tengo”.