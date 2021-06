Dopo il Festival di Sanremo e una comparsata al Grande Fratello Vip, quest’anno Arisa è stata protagonista a Amici 20. Per tutto ‘l’anno scolastico’ la cantante ha fatto parlare di sé per le discussioni con il collega Rudy Zerbi e ora che anche questa edizione è finita si è iniziato a rumoreggiare sul suo rapporto con Tancredi, il cantante con cui la coach dello show si sarebbe allontanata dopo la finalissima di Amici.

Nei giorni successivi all’ultima puntata lui era infatti finito al centro di una bufera perché accusato di aver smesso di seguire l’insegnante su Instagram. Ha poi smentito questa presunta freddezza fin quando qualche giorno fa è stata Arisa a prendere la parola e rivelare un episodio inedito del dietro le quinte.

Arisa coi capelli naturali prima delle extension extra long

In pratica lei ha proposto a Tancredi una collaborazione, ma non ha mai ricevuto risposta: “A Tancredi ho già scritto di scrivermi un bel pezzo – ha raccontato la cantante – Lui non mi calcola molto, devo dire la verità. In pratica è uno di quei giovani che comunque non mi calcolano tanto, ma non è un problema, perché anche mia sorella è così. Quindi direi che capisco la situazione”, ha concluso Arisa.





Amici 20 è finito, ma Arisa non è certo andata in vacanza. E sul suo profilo Instagram, oltre a documentare i suoi impegni ha mostrato anche il momento in cui ha fatto visita dal suo parrucchiere. Ha cambiato look da tempo e non ha mai nascosto di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi involontariamente i capelli, che ora non porta più cortissimi.

Ha deciso di applicare delle extension dall’effetto naturale per rivoluzionare il suo hair look e quando nelle ultime ore è andata a cambiarle dal parrucchiere di fiducia e non ha esitato a mostrarsi “al naturale” dopo aver fatto vedere le ciocche “artificiali” che le permettono di sfoggiare una chioma lunghissima. Tutte ondulate e di diverse sfumature, ma Arisa ha scelto la nuance che più si avvicina al suo colore vero. Quindi il risultato finale, con la chioma extra long.