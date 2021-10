Arisa, un altro cambio look. Sì, i suoi fan sono abituati ai suoi ‘colpi di testa’, ma questa volta ha preso una decisione a dir poco originale dal suo hairstylist di fiducia. Insomma, un’altra trasformazione per la cantante che, si sa da tempo, è affetta da tricotillomania, ossia un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi i capelli. Negli ultimi tempi, tuttavia, aveva trovato un rimedio perfetto per sfoggiare una chioma lunga e fluente senza incappare in piccoli “inconvenienti”: si era fatta applicare delle extension pensate proprio per chi ha problemi di capelli.

E infatti anche qualche mese fa, ad Amici di Maria De Filippi, l’abbiamo vista con quel nuovo look molto femminile e che le stava benissimo. Poi però, con la fine dell’estate, Arisa ha deciso di rivoluzionare ancora una volta la sua immagine. Solo poche settimane fa ha rasato i capelli, proprio come ha fatto in molte altre occasioni e nelle Stories di Instagram ha spiegato le ragioni di questa scelta, in risposta ai fan preoccupati.

Arisa, un’altra trasformazione: il nuovo, originale look

“Non ho ucciso nessuno, ragazzi, ho solo rasato i capelli come faccio ogni estate” ha detto Arisa scherzando poi sul fatto di sembrare un “maschiaccio”. Poi, come documentato da alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, la cantante è tornata a tingere i capelli in biondo platino. Ma pochi credevano che quella ‘rivoluzione’ fosse definitiva e infatti…





Dopo aver annunciato che sarebbe stata tra i protagonisti di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ecco un’Arisa in una versione decisamente rinnovata: ha di nuovo tinto la sua chioma rasata ma questa volta con i colori dell’arcobaleno e, di nuovo, ha fatto vedere il risultato su Instagram. Ora la chioma di Arisa è sfumata in modo graduale nei toni di fucsia, viola, verde, azzurro e giallo. Insomma, multicolore e in stile unicorno.

Anche la didascalia alla foto in cui ha gli occhi lucidi e il trucco sbaffato e che svela il nuovo look ha colpito i fan, che hanno subito pensato a un riferimento al suo ex fidanzato: “Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va? Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre. P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa”, la conclusione di Arisa.