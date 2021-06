“Ho una proposta sexy da farti”. Arisa corteggiata proprio da lui. Il messaggio finisce sotto gli occhi di tutti

Arisa e Andrea Di Carlo, continuano le distanze e le riprese. Una love story quella tra la cantante e il manager che non riesce a procedere se non a singhiozzi. Alcune divergenze caratteriali e di prospettive di vita che coninuano a dare qualche piccolo strattone. E ai fan non può sfuggire nulla. Infatti solo qualche settimana la coppia ha avuto uno scambio di messaggi un po’ pungenti proprio attraverso i social.

Tutti ricorderanno il botta e risposta che Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo si sono scambiati sotto gli occhi di tutti, al punto da attirare anche l’attenzione di Naike Rivelli che ha così commentato: “Magari parlane privatamente sarebbe meglio”. Tra i due tirava aria di un’ennesima crisi, suggerita dal post reso noto da Arisa. E per chi non lo ricordasse, queste le sue parole.

“Tu pensi che io non sappia scrivere, né pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”, parole alle quali Andrea Di Carlo ha risposto: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby”.





Un modo come un altro per prendere una pausa? Non è stato chiaro, ma di recente pare che tra i due stia tornando il sereno. Sempre sul profilo Instagram del manager è apparsa una foto di un bacio. Tutto sembra dunque lasciare pensare che la coppia stia riprendendo la corsa insieme.

Una rottura che sembrava essere definitiva sarebbe avvenuta nel mese di marzo, per poi tornare alla normalità. E oggi, Andrea Di Carlo torna a vestire le vesti del ‘corteggiatore’, così scrive: “Ho una proposta sexy da farti” e aggiunge: “Cresciamo insieme? Dammi il tuo cuore baby”. Cosa risponderà a sua volta Arisa?