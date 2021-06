“Fatelo in privato”. Arisa e il fidanzato Andrea danno spettacolo. È successo sotto gli occhi di tutti

Arisa e Andrea Di Carlo, la lite in pubblico attira inevitabilmente l’attenzione di tutti. Una storia d’amore quella tra la cantante e il manager che non ha mai tracciato una linea retta. Alti e bassi continui, avvicinamenti e poi di nuovo pause e distanza. Da quando la relazione è stata resa nota, ovvero dallo scorso dicembre, le sorprese sembrano essere di casa.

Ormai sembra non sfuggire nulla sulla coppia al mondo del gossip, un po’ anche per ‘merito’ di entrambi. Di recente Arisa e Andrea Di Carlo hanno avuto un acceso litigio in pubblico al punto da destar inevitabilmente l’attenzione di molti, tra cui anche quella della figlia Vip. La lite scoppia in piena notte, quando a un selfie reso noto su Instagram, Arisa ha scritto anche qualcosa a corredo della foto.

“Tu pensi che io non sappia scrivere, né pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.





Nessun nome esplicitamente dichiarato come destinatario del messaggio, eppure la replica di Andrea è arrivata puntuale: “Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto. Non ho inganni, non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. E’ il migliore augurio che posso fare a chi tengo”.

E come se non bastasse, al commento di Andrea Di Carlo, anche un secondo messaggio: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby”. Avranno fatto pace? Nel frattempo, mentre tutto tace, a commentare la vicenda anche Naike Rivelli, che scrive: “Magari parlane privatamente sarebbe meglio”.