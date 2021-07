Avevamo lasciato Andrea Di Carlo in queste condizioni, quando aveva deciso di rompere con Arisa: “Ed io non posso biasimare nessuno né giudicare. Chi è senza peccato scagli la prima pietra (dice il Vangelo). Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e l’audacia di mettere la relazione al primo posto.

“Che sia in grado di comprendere ed accogliere le mie debolezze ma anche di saper dire dei no quando serve, perché i no aiutano a crescere. Ho letto di me, ho letto di noi. Lei è un numero primo io no. Cerca di essere felice Arisa, provaci ora ma senza di me”. Poi in realtà si era risolto tutto. E ora cosa è successo?!

Arisa, 38 anni, e Andrea Di Carlo, 45, si suono nuovamente mollati. A renderlo noto e per certo ci ha pensato il mag Oggi, che parla della loro storia come di una relazione caduta in crisi senza soluzioni alcune, nonostante sia rimasto del forte affetto tra i due.





Una notizia, quella della rottura, appurata anche tramite social: stalkando il profilo Instagram di Andrea Di Carlo e Arisa, è possibile notare che non c’è più il ‘segui’ reciproco. La loro storia d’amore ha preso ormai la piega della più complessa fiction. Contare i tira e molla? Impossibile. Tenendo conto di come si sono sempre svolte le cose, non ci sarebbe da sorprendersi se tra qualche giorno Arisa e Andrea ritornassero di nuovo assieme oppure ricominciassero a spedirsi qualche dedica romantica.

Ai tempi Andrea aveva scritto, saettando verso Arisa: “In senso metaforico i numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili per se stessi e per zero, ossia che non hanno relazioni con altri che non con se stessi e con il nulla. Mi è capitato di innamorarmi di un numero primo perché l’amore capita e basta, io però sono divisibile, ho relazioni con gli altri e detesto il nulla, quindi per me è impossibile stare con un numero primo. Ma in fondo per una star è facile sentirsi un numero primo”.

