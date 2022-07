Ariadna Romero è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli dal quale ha avuto un figlio Leonardo. I due hanno avuto un vero colpo di fulmine e il loro è stato un amore travolgente: nel 2017, prima di lasciarsi è arrivato il bambino. Oggi entrambi hanno preso strade diverse, benché rimangono per sempre uniti dall’amore per il loro figlio. Recentemente la modella cubana si è lasciata andare ad un commento sul suo ex Pierpaolo Petrelli, che negli ultimi tempi è stato protagonista a Tale e quale show, oltre ad essere presenza fissa a Domenica In.

“Viviamo un ottimo rapporto”, ha fatto sapere Ariadna Romero durante la sua ospitata a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Con l’occasione, tra una chiacchiera e l’altra, non ha esitato a parlare anche di Giulia Salemi, l’attuale fidanzata dell’ex velino di Striscia la Notizia. La modella cubana ha speso belle parole per la showgirl italo-iraniana: “È una ragazza molto intelligente” ha confessato in diretta.





Ariadna Romero fidanzata la modella smentisce flirt con Nicola Ventola

Nata e cresciuta a Cuba, Ariadna Romero è diventata nota in Italia nel 2011 dopo aver recitato nel film di Pieraccioni Finalmente la felicità. Nel suo curriculum anche un programma per Milan Channel e un altro con Simona Ventura, senza dimenticare l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2019. Ariadna è stata sposata dal 2012 al 2015 con il cestista Lorenzo Gergati.

Nelle ultime ore il suo nome è finito nelle cronache di gossip per una presunta frequentazione con l’ex calciatore Nicola Ventola. A farlo sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccolto le testimonianze di alcuni follower. “Dea, lui sta spesso con Ariadna, lei cerca di nasconderlo ma ti assicuro che c’è del tenero tra i due”. E effettivamente nell’immagine, nonostante non si veda intimità o altro, i due appaiono molto felici e ormai praticamente tutti stanno sognando questa possibilità, cioè che i due possano uscire allo scoperto ufficializzando l’eventuale relazione.

Un flirt che potrebbe essere esistito solo nella testa dei follower. Almeno stando a quanto scrive sui social proprio Ariadna Romero che fa chiarezza sul flirt con Nicola Ventola. In una Instagram Stories chiama in causa proprio Deianira Marzano. “Se soltanto la signora Marzano si informasse meglio prima di lanciare scoop a vanvera…”, è il commento di Ariadna Romero, che evidentemente è l’unica a sapere in che rapporti è veramente oggi con lo sportivo. Tanto che nella storia successiva riposta il commenti di Nicola Ventola che scrive: “Ci conosciamo da un bel po’, adesso vi svegliate?!. Siamo grandi amici”.