Ariadna Romero, nuovo fidanzato per lei. Questa la voce clamorosa che è stata diffusa nelle scorse ore e che sta già facendo il giro della rete. Ovviamente non stiamo parlando di un annuncio ufficiale da parte dell’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ma ci sono numerose segnalazioni e soprattutto una foto nella quale sono apparsi insieme. L’indiscrezione è stata poi rilanciata sul suo profilo social dall’influencer Deianira Marzano, che non ha potuto smentire totalmente questa voce, anche se mancano conferme.

Ariadna Romero, nuovo fidanzato per l’ex di Pierpaolo? La risposta potrebbe essere affermativa e lui è una persona molto conosciuta e famosa in Italia. Mesi fa invece la modella aveva pubblicato una foto col figlio avuto da Pretelli e i follower se l’erano presa con l’ex vippone: “Sta troppo tempo con Giulia Salemi”. Poi “Ogni weekend fuori con lei”, “Se sta sempre con quella quanto tempo passa con il figlio?”. E ancora: “Quando è a Roma sta sempre in palestra o dal parrucchiere e va al compleanno del figlio come fosse un invitato qualsiasi”.





Ariadna Romero, nuovo fidanzato è Nicola Ventola?

Ariadna Romero, nuovo fidanzato nella vita della 35enne cubana secondo gli ultimi rumor. Deianira Marzano ha riportato un commento di un utente, che ha fatto sapere: “Dea, lui sta spesso con Ariadna, lei cerca di nasconderlo ma ti assicuro che c’è del tenero tra i due”. E effettivamente nell’immagine, nonostante non si veda intimità o altro, i due appaiono molto felici e ormai praticamente tutti stanno sognando questa possibilità, cioè che i due possano uscire allo scoperto ufficializzando l’eventuale relazione.

Dunque, Ariadna Romero potrebbe essersi fidanzata con l’ex calciatore Nicola Ventola. Nell’arco della sua lunga carriera da giocatore, Ventola ha indossato le maglie di Bari, Inter, Bologna, Atalanta, Siena, Crystal Palace, Torino e Novara. Inoltre, è stato convocato e ha giocato con l’Italia Under 16, Under 17, Under 18, Under 21 e Under 23 nonché nell’Italia olimpica del 2000. Ha vinto gli Europei Under 21 nel 2000 e i Giochi del Mediterraneo del 1997 di Bari, oltre che un argento agli Europei Under 19 di Grecia 1995.

