Antonio Medugno è durato poco al GF Vip 6, ma è comunque diventato un volto noto. Per questo motivo il modello napoletano è spesso ospite di trasmissioni tv e dopo Verissimo l’ex concorrente diventato molto amico di Nathaly Caldonazzo è stato nuovamente ospite del programma Trends & Celebrities su RTL 102.5 News.

Intanto Antonio Medugno ha fatto sapere di essere in palestra perché “sono giorni che non sto trovando il tempo per allenarmi”, spiega. “Nell’ambito lavorativo sono severo, sono uno che vuole dedizione”, aggiunge l’ex gieffino per poi essere “interrogato” sulla sua situazione sentimentale.





Antonio Medugno frequenta un’ex di Amici

Il giornalista e conduttore di RTL 102.5 News Francesco Fredella è andato subito a bomba: “È vero che ti stai sentendo e vedendo con una ragazza di Amici?”. Il gossip su Antonio Medugno e l’ex di Amici circola da qualche giorno perché è stato avvistato a Roma con la bella Rosa Di Grazia. Lui lui ha confermato l’indiscrezione ma senza fare nomi.

“Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così”, le parole dell’ex concorrente del GF Vip 6. “La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata”, ha aggiunto Antonio Medugno.

Infine ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Clarissa Selassié che, come si ricorderà, aveva sganciato la bomba di un flirt con lui non appena messo piede nella Casa di Cinecittà. “Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare”, ha chiarito.

