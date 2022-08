Antonio Candreva e Allegra Luna in crisi. Un po’ come accaduto a Ilary Blasi e Francesco Totti, con le dovute proporzioni di durata della relazione e popolarità, anche per l’ex giocatore della Lazio ora alla Salernitana il matrimonio è in una fase molto delicata. Un matrimonio celebrato soltanto pochi mesi fa. Nozze da sogno con il rito civile a Milano davanti al sindaco Beppe Sala e quello religioso in Vaticano nella Chiesa di Maria Madre della Famiglia.

Alla festa al Castello di Tor Crescenza c’erano anche tanti calciatori tra cui Mauro Icardi e Wanda Nara. Antonio Candreva e Allegra Luca stavano insieme fin dai tempi dell’Inter. La loro prima uscita pubblica risale a fine dicembre del 2017, cena di Natale con i nerazzurri. Poco dopo sono arrivati due figli, Raul nel 2018 e Romeo nel 2021. Lo scorso 27 maggio i due sono convolati a nozze. Sembrava un quadretto da favola, ma il lieto fine non c’è stato.





Antonio Candreva e Allegra Luna, i motivi della crisi

Al momento non ci sono versioni ufficiali, né conferme o smentite da parte dei diretti interessati. A dare l’indiscrezione è Alessandro Rosica, l’Investigatore Social, che parla di tradimenti da parte di lui nei confronti di Allegra Luna. A far scattare il gossip la cancellazione dal profilo di Allegra di tutte le foto in cui compare con il marito Antonio Candreva.

“Sarebbe giunta al capolinea – fa sapere Alessandro Rosica – la storia tra Antonio Candreva e Allegra Luna. Il calciatore della Sampdoria ex Inter non lo conosciamo di certo oggi, soprattutto per le sue scappatelle. Questo con Allegra sarebbe il suo secondo matrimonio, infatti i due si sono sposati pochi mesi fa. Sembrava andare tutto per il verso giusto, finché i continui tradimenti avrebbero distrutto i neo sposi. Allegra in seguito ha tolto tutte le foto che la ritraevano insieme al marito”.

Ma il ‘giallo’ continua. Poche ore fa, infatti, lo stesso Rosica ha pubblicato una nuova story attraverso la quale fa sapere: “La moglie di Candreva ha rimesso tutte le foto. Anche questa volta la classica donna del calciatore non ha scelto la propria dignità. Sembrano bambini, ogni volta a togliere foto e fedi”. Insomma, non sarebbe la prima volta che i due arrivano vicini alla rottura. Ma forse il loro matrimonio non è ancora del tutto naufragato?

