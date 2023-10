Il GF Vip 7 poteva essere la rampa di lancio per Antonino Spinalbese, invece le cose sono andate diversamente. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è sparito progressivamente dai social e sul suo conto piovono critiche feroci. Non è il solo sotto i riflettori, proprio Belen Rodriguez nei giorni scorsi è stata osservata speciale. Le ultime foto sui social hanno destato preoccupazione. Si vede, infatti, la modella estremamente magra.

“Chissà perché…ma nel vederti così magra come un pulcino, penso che tu stia elaborando un profondo dolore…magari si più fronti e guardando quest’uomo bellissimo penso che tu stia aiutando ad andare avanti, a darti forza ..ma non riesco a pensare che sia amore”, si legge sotto un scatto. E: “Si vede che nn sta bene finge… si è fatta magrissima”, “Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo”, “Quelle gambette magre con quei calzini…”.





Antonino Spinalbese sparito dalle telecamere: oggi vive così

Parole dolci a differenza di quella che DillingerNews su Antonino Spinalbese: “Ad oggi, l’unico nome infatti che gli si addice è sempre EX DI BELEN, oltre che nullafacente. Insomma negli anni, il latin lover sconclusionato, non è riuscito a scegliere una professione e tantomeno un’altra donna. Quindi, Antonino, ma che lavoro fai? Arranchi aspettando una chiamata che ti cambi la vita o Belen ti passa gli alimenti?”.

E ancora: “Dopo aver spiegato che ha provato a fare business con una app gratuita di allenamento personalizzato e che si è dedicato ad ospitate televisive e alla partecipazione al GF Vip 7, lo ha dipinto come un uomo che ha la fama di “sciupafemmine, tutto con pessimi risultati e attirando parecchi haters per il trattamento riservato a Oriana Marzoli”.

Le ultime sulla vita amorosa di Antonino risalgono a questa estate. L’ultimo nome era stato quello di Ludovica Saletta, 25 anni e originaria della città di Milano. Non è famosa e non ha nemmeno moltissimi seguaci online. Su TikTok ha 1.529 follower, mentre su Instagram 2.048. I due erano stati visti insieme in una discoteca della Costa Smeralda.