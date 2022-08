Notizia bomba su Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Le indiscrezioni stanno diventando molto forti in queste ore e si attende un cenno anche dai due diretti interessati. Infatti, non sarà facile restare muti a lungo tenendo conto che i fan non stanno facendo altro che condividere la notizia ovunque. E ormai tutti i principali siti di gossip e televisione stanno informando di questa news veramente sconvolgente in senso positivo, che rappresenterebbe una svolta definitiva nella loro vita.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si amano alla follia e ora sarebbero pronti a fare qualcosa di memorabile. Ma la presentatrice Rai ha anche vissuto momenti di tristezza perché in un’intervista a La Stampa ha parlato del cane Oliver, che oggi non c’è più, come se il tempo vissuto con lui si fosse fermato. E proprio di quell’attimo in cui si è dovuta separare da lui la conduttrice ricorda: “È stato un dolore fortissimo. Come se mi avessero spezzato in due”, ha concluso la donna.





Antonella Clerici e Vittorio Garrone verso il matrimonio? La voce

Dunque, una novità spettacolare sta per coinvolgere Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Il pubblico aspettava questo momento da anni e ora mancherebbe solamente la data ufficiale per poi esultare ufficialmente. Probabilmente l’avete già capito, gli ultimi rumor legati alla coppia hanno fatto riferimento alla possibilità che i due possano convolare a nozze tra non molto. A svelare i dettagli ci ha pensato il settimanale Di Più, che ha parlato già di un gesto fondamentale del compagno.

Di Più ha scritto: “Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra”. Secondo altre indiscrezione, la celebrazione delle nozze tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone avverrebbe tra la primavera o l’estate 2023. Forse meno di un anno e poi assisteremo ai fiori d’arancio più attesi di sempre.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da ormai sei anni e quindi sarebbe arrivato il momento adatto per unirsi in matrimonio. Come detto da Di Più, lui ha instaurato un rapporto splendido anche con la figlia Maelle, nata dall’unione di Antonella con l’ex Eddy Martens. Il quasi marito della conduttrice ha inoltre avuto in passato tre figli in un suo vecchio matrimonio. E ora vuole sognare ad occhi aperti con una delle regine della Rai.

“Un dolore fortissimo”. Antonella Clerici non lo nasconde: “Come spezzata in due”