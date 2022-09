“Non mi sposo più”. Antonella Clerici, niente nozze con Vittorio Garrone: l’annuncio della conduttrice

Antonella Clerici dice no al matrimonio. Intervistata dal magazine Gente la popolare e amata conduttrice ha parlato della sua vita professionale e di quella sentimentale. Lunedì 12 settembre alle 12 tornerà in onda con il suo “È sempre mezzogiorno” e così la presentatrice ha svelato qualche anticipazione. Recentemente Antonella aveva fatto un po’ spaventare i suoi fan annunciando di essere positiva al Covid.

Fortunatamente ora è tutto passato e Antonella Clerici può serenamente pensare al suo lavoro e non solo. Da oltre sei anni il suo compagno di vita è Vittorio Garrone che le ha dato la felicità. In tanti si chiedono se e quando i due convoleranno a nozze. Nel frattempo hanno creato una famiglia allargata composta dalla figlia della conduttrice Maelle e dai tre figli dell’imprenditore Agnese, Beatrice e Luca. Sulla questione matrimonio, comunque, è stata la stessa Antonella a fare chiarezza una volta per tutte.





Antonella Clerici risponde sul matrimonio con Vittorio Garrone

Con la consueta spontaneità e sincerità Antonella Clerici ha risposto alla domanda sul matrimonio con Vittorio Garrone: “Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei nulla di diverso da ciò che ho già”.

Antonella Clerici effettivamente ha alle spalle due matrimoni. Il primo con l’ex giocatore di pallacanestro Primo Motta, dall’89 al ’91. Il secondo con il famoso produttore musicale Sergio Cossa dal 2000 al 2005. Insomma, visto che le precedenti unioni ‘formali’ non sono andate a buon fine Antonella ci ha messo una pietra sopra. E d’altronde col suo Vittorio sta bene così, perché rompere questo equilibrio?

Che il rapporto con Vittorio Garrone sia molto saldo è la stessa Antonella Clerici a confermarlo: “Accanto a lui mi sento l’energia di una ragazzina e allo stesso tempo sono cresciuta, ho capito che amore significa aver voglia di guardare lontano insieme. È la prima volta che mi fido così di un uomo, oggi so di poter contare su di lui”.

Infine Antonellona ha parlato del suo È sempre mezzogiorno: “Ci hanno detto che in questi anni difficili siamo stati un antidepressivo naturale. Quando la gente mi ferma per dirmi che tengo compagnia, che sono di conforto e che mi considera ormai una di famiglia mi commuovo. E penso che la mia missione sia compiuta”.

