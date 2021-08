“È tutto falso”. Ira di Antonella Clerici, l’accusa è troppo grave: “Mai fatto una cosa simile”

Antonella Clerici è costretta a rompere il silenzio e a difendersi da una grave accusa, che sta circolando da ore in rete. Mai si sarebbe aspettata di essere invischiata in questa situazione, ma come vi spiegheremo più avanti meglio, non è purtroppo l’unico personaggio famoso ad essere finito in questo vortice. Una vicenda davvero molto spiacevole, che le ha fatto perdere la testa. Non sappiamo se ci saranno ulteriori conseguenze, infatti non sono da escludere azioni legali da parte della conduttrice.

Recentemente si era invece parlato del suo rapporto con la compianta Raffaella Carrà. Si pensava non ci fosse simpatia tra le due donne. In realtà, però, si tratterebbe di illazioni, tutte smentite dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. “Raffaella mi ha sempre parlato bene di Antonella, non se l’era presa”, ha rivelato il giornalista. Poi ha fatto un’altra confessione sulla Carrà, venuta a mancare lo scorso 5 luglio: “Lei sapeva volare alto”. Dal canto suo Antonella Clerici ha subito espresso il suo cordoglio dopo il decesso.

Nei giorni scorsi è uscita fuori questa voce molto negativa su Antonella Clerici: “Lei è stata citata in tribunale per aver divulgato il segreto della sua perdita di peso”. Puntuale è arrivata la replica della presentatrice Rai: “Questa è una fake news. Non ho mai rilasciato interviste né conosco o pubblicizzo prodotti dimagranti. Fate attenzione a ciò che leggete sul web. #fake #fakenews #bugie #attenzione #denuncia”. E tra coloro che hanno replicato al suo post anche la cantante Laura Pausini.





Dopo questo allarmante messaggio di Antonella Clerici, la Pausini ha confessato di essere nella stessa situazione: “Io sono in ballo da due anni con questa storia e non finisce più”. Altri follower hanno invece aggiunto: “Chi ti conosce sa che non lo faresti”, “Fai una denuncia immediata”, “Ma non ci crede nessuno, questi sono solo dei pagliacci da denunciare”. E poi ancora: “Brava Antonella, in un periodo come questo è giusto mettere i puntini sulle i, anche se la cosa è palesemente fake”.

A proposito della vita privata di Antonella Clerici, lei e l’ex Eddy pare non avessero un bellissimo rapporto. Il tempo li ha aiutati, ma è anche merito dei passi avanti fatti proprio dal padre, come ha spiegato Antonella Clerici a Oggi: “Maelle si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che deve rimettersi in discussione per non perdere le persone”.