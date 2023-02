Sono giorni di grandissima paura e attesa per Stefano Corti, dopo l’operazione per un grave e improvviso problema ad un occhio. Adesso è stato lui stesso a fornire maggiori dettagli su quanto gli è successo, pubblicando anche una foto eloquente con tutti gli aggiornamenti del caso. Soltanto poco tempo fa ha avuto l’enorme gioia di diventare papà, grazie alla compagna Bianca Atzei, ma ora è costretto a lottare e sperare con questa problematica di salute, che non era ovviamente in calendario.

Tutti i fan di Stefano Corti si sono stretti attorno a lui e chiedono informazioni, in seguito all’operazione per il problema all’occhio, resosi necessario ed inevitabile. Non poteva certamente aspettarsi di dover affrontare questa vicenda personale, ma fortunatamente ha l’affetto della cantante Atzei e di tutti i suoi ammiratori. Sicuramente l’immagine che ha proposto sul social network Instagram ha fatto rimanere esterrefatti e ora la speranza è che tutto possa procedere per il verso giusto.

Stefano Corti, come sta dopo l’operazione per il problema ad un occhio

Nei giorni scorsi Stefano Corti è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica urgente per un problema all’occhio destro, in particolare a causa del distacco della retina. E ora l’inviato della trasmissione di Italia 1, Le Iene, sta mettendo tutti in apprensione. Infatti, occorrerà ancora attendere un po’ di tempo prima di avere un quadro della situazione più chiaro. Non ci sono ancora ottime notizie sulla sua vista, dato che dall’occhio interessato non è ancora in grado di vedere praticamente niente.

Corti ha postato la foto del suo occhio e l’augurio di tutti è che non abbia perso la vista. Lui ha comunque scritto: “Questo è il mio occhio dopo l’operazione… Sembrerebbe andato tutto bene. Al momento non vedo. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Adesso c’è solo da aspettare e sperare che vada tutto bene! Un abbraccio da Ste Pequeno”. E un aggiornamento ulteriore è arrivato pure dalla cantante Bianca Atzei, che è stata inondata da messaggi di suoi follower che vogliono sapere tutto su Stefano.

La Atzei ha aggiunto: “Mi state chiedendo in tanti privatamente sullo stato di salute di Ste. Il papotto sta bene, la ripresa è un po’ lunga ma l’intervento è andato molto bene. Psicologicamente un po’ provato, ma abbiamo una meravigliosa creatura che ci dà forza”.