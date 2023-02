Cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez, dopo le ultime indiscrezioni riguardo il Festival di Sanremo, sembra che le cose non stiano proprio a posto. Ma andiamo con ordine. Tanti follower di entrambi, hanno notato che da almeno tre giorni non c’è più nessuna traccia dei Ferragnez insieme (neanche sotto la festa comandata dell’amore: San Valentino). Potrebbe essere un caso certo, ma anche che sotto ci sia qualcosa. Soltanto in queste ore però, una notizia ha sconvolto i fan della coppia.

Sembra infatti che, durante la famosa serata finale del Festival, quella in cui Rosa Chemical ha baciato Federico sul palco di Sanremo, sia successo qualcosa di grave dopo, dietro le quinte. Secondo quanto emerso adesso, dopo la finale del Festival di Sanremo, Fedez si sarebbe recato fuori dal camerino di Chiara Ferragni e avrebbe tentato invano di entrarci. Infatti, davanti alla porta era presente una guardia del corpo che l’avrebbe respinto: “Ha detto che non puoi entrare“.

Leggi anche: “Ha detto no”. Chiara Ferragni e Fedez, tante voci e ora la certezza. Cosa è successo tra loro





Chiara Ferragni e Fedez: spunta un video. “Lo posso dire?”

Questo confermerebbe che ci sarebbero state davvero delle tensioni per quel bacio e il twerk con Rosa Chemical. I prossimi giorni saranno fondamentali per capirci qualcosa di più e capire se sia stata solamente una rabbia passeggera. Nel frattempo però, ad aggiungere ancora più benzina sul fuoco, sono altri fan che stanno riportando a manetta un video del passato che, secondo loro, farebbe capire quello che sta succedendo.

Si tratta di una vecchia diretta Instagram in cui Fedez aveva annunciato che dopo Sanremo ci sarebbe stata una grande novità. In molti hanno pensato al trasferimento nella casa nuova, ma non solo. “E anche… posso dirlo?”, aveva detto Fedez rivolgendosi alla Ferragni che, però lo aveva zittito subito: “Lo diremo dopo il Festival”.

In tanti avevano ipotizzato che si trattasse di un figlio, il terzo, per loro. Ma ora non tutti sono così convinti che si trattasse di una cosa bella, quella che dovevano annunciare. In tanti poi credono che tutto questo stare lontani dai social, sia soltanto l’ennesima montatura pubblicitaria per creare hype intorno ai loro nomi. Ma come stanno davvero le cose? Staremo a vedere.

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, tutto bene? I dubbi sulla crisi e i segnali di una possibile rottura