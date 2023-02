Emergono ancora dettagli inaspettati su Chiara Ferragni e Fedez. Gli strascichi di Sanremo 2023 continuano a non fermarsi e ora un altro sito è riuscito ad avere in anteprima un dettaglio molto interessante su ciò che sarebbe successo, dopo l’ormai celebre bacio in bocca del rapper a Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. In un primo momento aveva parlato un testimone, Taddia, che subito aveva dichiarato: “Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara e l’ha mantenuta in un momento complesso”.

Ma poi sempre a proposito di Chiara Ferragni e Fedez e Sanremo 2023, aveva aggiunto: “Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. E ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni. Non ce l’ho, inutile che me l’ho chiedete. L’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel backstage: sono solo affari loro”. E veniamo alla novità.

Chiara Ferragni e Fedez, altra novità dopo Sanremo 2023

Nessuno ha scoperto realmente cosa sia accaduto nel dietro le quinte tra Chiara Ferragni e Fedez, anche se in tanti ipotizzano che quel gesto a Sanremo 2023 di lui non sarebbe stato affatto gradito dalla co-conduttrice di Amadeus. Inoltre, è stata sottolineata l’assenza di gesti amorosi nel giorno di San Valentino e c’è chi continua a parlare di una presunta crisi di coppia. Ora, grazie al sito linkiesta.it, si è scoperto qualcosa in più ed è spuntata una dichiarazione fatta direttamente da una guardia del corpo.

Secondo quanto emerso adesso, dopo la finale del Festival di Sanremo, Fedez si sarebbe recato fuori dal camerino di Chiara Ferragni e avrebbe tentato invano di entrarci. Infatti, davanti alla porta era presente una guardia del corpo che l’avrebbe respinto: “Ha detto che non puoi entrare“. Questo confermerebbe che ci sarebbero state davvero delle tensioni per quel bacio e il twerk con Rosa Chemical. I prossimi giorni saranno fondamentali per scoprirne di più e capire se sia stata solamente una rabbia passeggera.

Inoltre, aveva fatto discutere un post di Fedez, che subito dopo Sanremo 2023, ha voluto ringraziare tanti suoi colleghi come Mengoni, Lazza e proprio Rosa Chemical, ma senza pubblicare una foto che ritraeva invece sua moglie Chiara Ferragni al fianco di Amadeus.