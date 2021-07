Dopo una lunga e paparazzatissima storia d’amore Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come sapete, si sono lasciati. Era il marzo del 2020 quando i due, con lo stesso identico post, hanno fatto sapere che la relazione era finita. “Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti” ha scritto Anna. E per i fan che speravano che i due cantanti potessero recuperare il rapporto e superare la crisi è stato davvero un brutto colpo.

Ora che è passato un po’ di tempo Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono rifatti una vita. Ma mentre il cantautore napoletano si è già mostrato mano nella mano con la sua nuova fidanzata, l’avvocato Denise Esposito, di 26 anni in meno, sul fronte opposto non ci sono ancora state conferme a quello che si mormora. E cioè che anche Anna abbia trovato un nuovo amore. Si tratta del rapper Livio Cori, insomma sempre nel mondo della musica siamo…

Come detto, però, da Anna Tatangelo non arrivano né smentite né tantomeno conferme su questa presunta relazione. Intanto la cantante si sta rilassando nella splendida Sorrento. Già nella serata di ieri, lunedì 12 luglio, c’è stata una cena con più persone. Ma di Livio Cori nessuna traccia, almeno non direttamente. Questa mattina, invece, ecco nuove storie e nuovi indizi che dicono e non dicono. Qualcosa, però, a quanto pare, c’è.





In molti hanno notato un dettaglio. Anna Tatangelo ha condiviso alcune storie sul proprio profilo Instagram. In una di queste mostra la ricca colazione che si appresta a fare. Ebbene sembra proprio che tutto sia preparato per due persone: sul vassoio c’è un caffè, ma un altro lo sta bevendo Anna. E poi due ricche porzioni di cornetti e paste. Poi spunta un altro ‘indizio’: c’è un cuore blu che la stessa Tatangelo ha messo a corredo della storia…

Insomma Anna Tatangelo non vuole – ancora – svelare nulla della sua presunta storia con Livio Cori, ma qualche indizio qua e là lo lascia. D’altra parte non c’è stata neppure una smentita sulle voci della relazione. Infine c’è anche un altro ‘indizio’. Stavolta tra le storie di Livio Cori. Il rapper entra in una piscina che sembra proprio la stessa dell’hotel Mediterraneo dove sta soggiornando Anna Tatangelo. Semplice coincidenza? Intanto i due cantanti si concentrano sulle proprie attività, tra singoli già usciti e pronti ad essere immessi sul mercato.