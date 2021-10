“Quando l’amore…”. Sbam! Anna Tatangelo, la frecciatina al veleno colpisce Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, tutto quello che la cantante pensa sull’amore e sul rapporto di coppia. Sempre molto attiva sui social e attenta a curare il suo legame con i fan, Anna Tatangelo ha risposto alle domande poste da alcuni utenti attraverso il profilo Instagram. Una rottura, quella avvenuta dopo tanti anni condivisi insieme, su cui Anna torna a riflettere, aprendo il cuore verso nuovi orizzonti e con una consapevolezza diversa.

L’amore, territorio fertile delle emozioni più vere, ma anche campo spesso minato da paure e insisurezze, spesso motivo di rapporti turbolenti segnati dal continuo succedersi di alti e bassi. La storia sentimentale che ha per anni riempito le colonne della cronaca rosa, ovvero quella tra Anna e Gigi D’Alessio, non può che essere un punto fermo da cui ripartire.

La cantante oggi ha un nuovo amore con Livio Cori, l’uomo che le ha permesso di fare tornare il sereno nella sua vita: “L’amore ha una formula segreta che nessuno conosce. Poi secondo me ci sono varie fasi dell’amore e più si va avanti nei rapporti più l’amore tende a mutare. Per quanto riguarda il come mantenerlo vivo e rispettoso, credo sia un lavoro che richiede impegno da parte di entrambi”.





Un nuovo amore ma anche nessun rimpianto, su questo Anna non ha alcun dubbio e lo confessa senza troppi giri di parole: “Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”.

E come già affermato in precedenza, ancora qualche dettaglio su come ha appreso che Gigi diventerà di nuovo padre: “Abbiamo saputo che aspetta un figlio dai giornali. Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.