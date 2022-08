Anna Pettinelli è rimasta sicuramente scossa dalla separazione con l’ex Stefano Macchi, ma le ultime notizie riguardanti lui forse non se le aspettava. E allora ha deciso di reagire pubblicamente per far conoscere a tutti il suo stato d’animo, dopo questa cocente delusione. Una reazione la sua che gli utenti di Instagram hanno scoperto immediatamente e che è diventata virale in poche ore. Parole le sue molto forti nei confronti della sua stessa persona, a testimonianza del fatto che ci sia rimasta molto male.

Tra poco vi racconteremo tutto su Anna Pettinelli e la separazione da Stefano Macchi. Intanto, lei indirettamente ha criticato il possibile ritorno di Arisa ad Amici 22: “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite”, questo ciò che la Pettinelli ha detto. Non sono stati fatti riferimenti chiari né riferimento a nomi, ma tutti hanno pensato ad Arisa. La notizia, riportata da Dagospia e Novella2000, ha messo tutto sotto un’altra luce. (Leggi anche “Con quella famosa”. Anna Pettinelli, l’ex Stefano Macchi ricomincia da lei)





Anna Pettinelli dopo la separazione da Stefano Macchi: “Sono cogl***”

Si è vociferato in queste ore che l’ex di Anna Pettinelli abbia già voltato pagina definitivamente. La separazione da Stefano Macchi è stata forse già superata, visto che sembra che abbia ritrovato il sorriso al fianco di Elisa D’Ospina. Quest’ultima è una modella curvy, che avrebbe conquistato il cuore dell’uomo. I due sono anche stati beccati insieme e, tenuto conto che la notizia era ormai di dominio pubblico, la donna ha voluto fare un aggiornamento alla sua biografia Instagram con fare anche ironico.

Sulla sua biografia social Anna Pettinelli ha scritto: “Conduttrice radio-televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia. Sono la solita cog***”. Tutti hanno subito pensato che si riferisse all’ex partner, sebbene non lo abbia nominato direttamente. E sembrerebbe anche una bella punzecchiatura nei suoi confronti, che ha subito deciso di fiondarsi nuovamente in una nuova relazione amorosa, nonostante sia trascorso poco tempo dall’addio.

Stefano Macchi e Elisa D’Ospina sono usciti ufficialmente allo scoperto con diverse foto di coppia. Lei ha lavorato nella trasmissione di Caterina Balivo, Detto Fatto, e ha anche creato una sua linea di abbigliamento. Elisa ha anche toccato spesso e volentieri argomenti fondamentali come l’accettazione della propria persona e la battaglia contro il bullismo.

