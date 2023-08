Anna Pettinelli, brutta disavventura. Anche per la nota speaker radiofonica nonché volto noto di Amici è arrivato il momento di prendersi un periodo di riposo e relax. Ma al rientro dalle pur brevi vacanze ha trovato una brutta sorpresa. Prima di raccontarvi cosa è successo ricordiamo che recentemente Anna aveva annunciato di avere importanti novità dal punto di vista sentimentale.

Già da Silvia Toffanin a Verissimo aveva dichiarato: “Mi sto frequentando con una persona. È presto per parlare di fidanzamento ma mi vedo con una persona”. Poi di fronte alle insistenti voci di una sua liaison con il suo agente ed ex di Arisa aveva precisato: “Io in questo momento sono molto tranquilla. Andrea (Di Carlo, ndr) è il mio agente e basta. Forse verrà e se ci fate una foto ricominciamo?”. Ora, però, Anna ha ben altro per la testa.

Leggi anche: “Lui? Il momento è arrivato”. Anna Pettinelli stronca ogni dubbi sul nuovo (e famoso) fidanzato





I ladri svaligiano la casa di Anna Pettinelli: lo sfogo sui social

Dopo aver lasciato Roma per il mare ed essersi divertita con Federico Fashion Style ed altri al ritmo dell’ultimo pezzo dei The Kolors il tono delle sue story su Instagram è cambiato drasticamente. Anna Pettinelli ha infatti scritto: “Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest’estate”.

Poi ha proseguito spiegando cosa le hanno portato via i delinquenti mentre lei si stava rilassando. A quanto pare la refurtiva è composta da diversi oggetti di valore: “Vorrei ringraziarli per avermi portato via OGNI oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare)”. Con ogni probabilità si tratta di ricordi dei genitori o comunque di cari di Anna Pettinelli: così alla rabbia si aggiunge il dolore.

Con uno stato d’animo comprensibilmente arrabbiato e addolorato Anna Pettinelli ha concluso il suo messaggio sfogandosi: “Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno un valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi, e quelli, al di là di quante finestre spaccate, non vi apparterranno mai“.

“Ma cosa hai lì? Toglilo subito”. Gelo totale da Alberto Matano: l’ospite vip rimproverata