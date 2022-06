Anna Pettinelli lasciata. E non è il solo “colpo di scena” nella vita della conduttrice radiofonica e prof di Amici. Uno degli ultimi rumor riguarda infatti il suo impegno nella scuola più famosa della tv dove da anni insegna canto. Non ci sono ancora certezze sul cast della nuova edizione, ma a quanto si dice lei non ci sarà.

È l’esperto di gossip Amedeo Venza a sganciare la bomba: “Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici, perché impegnate in altri progetti”. Sarà davvero così? Se questa indiscrezione fosse confermata Amici perderebbe due pezzi da novanta.





Anna Pettinelli lasciata: “Non è più mio marito”

Quella sulla partecipazione ad Amici 22 è una voce, ma quella sulla relazione al capolinea no. E infatti poco tempo fa la stessa Anna Pettinelli aveva parlato di una crisi con Stefano Macchi, con cui aveva anche condiviso l’esperienza a Temptation Island. Insieme dal 2014, fino ad oggi non avevano dato segni di cedimento.

Ma a Verissimo Anna Pettinelli aveva anticipato a Silvia Toffanin che non stava attraversando un bel periodo col compagno: “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”. “Mi sembra di capire che non va tutto bene”, aveva provato a incalzarla la conduttrice. Ma lei: “No, non va per niente. Poi ti racconterò”.

Ora sembra proprio finita. Ospite a “S’è fatta notte”, Anna Pettinelli si è aperta di più con Maurizio Costanzo e rivelato che quella che era iniziata come pausa di riflessione è diventata rottura: “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

