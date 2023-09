“Sono fidanzata da 4 mesi”. Anna Pettinelli torna a sorridere, nella sua vita c’è un uomo: chi è

Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato, le sue dichiarazioni. Da qualche tempo i riflettori del gossip sono puntati sulla vita sentimentale della speaker radiofonica nota anche per aver partecipato come insegnante al programma Amici di Maria De Filippi. La conduttrice è stata sposata per otto anni con il doppiatore Stefano Macchi, ma l’amore è andato via via scomparendo e la relazione alla fine è terminata lasciandole l’amaro in bocca.

Tanto che lei stessa da Silvia Toffanin a Verissimo alla domanda”Sei sola?” aveva risposto “Non proprio. Mi sto frequentando con una persona. È presto per parlare di fidanzamento ma mi vedo con una persona”. Certo, resta la “paura di trovarmi in situazioni che mi possono far soffrire”. E quindi “Calma e piedi di piombo”. In molti hanno pensato che il suo nuovo fidanzato fosse l’ex di Arisa, l’agente Andrea Di Carlo. Oggi finalmente, grazie ad un’intervista su Nuovo Tv, si è scoperta la verità.

Il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli: di chi si tratta

Anna Pettinelli ha spiegato al magazine che sta frequentando da qualche tempo una persona. E a quanto pare le cose stanno andando bene, anche se lei non vuole sbilanciarsi troppo: “Ho avuto una delusione ma ho incontrato una persona speciale quindi sono tornata a credere nell’amore. Stiamo insieme da quattro mesi…”.

Ma di chi si tratta? Anna Pettinelli non ha voluto rivelarlo. Di sicuro, però, non si tratta di Andrea Di Carlo. Sulla questione, infatti, la conduttrice radio ha spiegato: “È il mio agente e tra noi c’è una grande amicizia. Vediamo molta gente che va a cena con il proprio manager ma non per questo deve esserci una storia d’amore”.

Sul nuovo fidanzato Anna ha dichiarato: “Non dirò il suo nome neppure sotto tortura”. Comunque in questa prima fase la storia va a gonfie vele e lei stessa confessa: “C’è molta attrazione fisica tra noi ed è tutto perfetto. È il momento del miele e dello zucchero. Insomma, è un periodo perfetto per noi”. A questo punto non resta che scoprire chi è il fidanzato della Pettinelli. Forse sarà lei stessa a rivelarlo?

