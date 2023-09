C’è grande attesa per la ventitreesima edizione di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi con protagonisti giovani cantanti e ballerini. Il talent prenderà il via domenica 24 settembre 2023 con il primo appuntamento pomeridiano dove verranno presentati la nuova classe e i professori che siederanno dietro al bancone. Nella nuova edizione di Amici, giunta all’edizione numero 23, già stati confermati alcuni ritorni.

Tra il bancone dei professori troveremo Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, la professoressa di danza presente fin dalla prima edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, mentre il posto lasciato vacante da Arisa è stato affidato ad Anna Pettinelli.

Leggi anche: “È lui il nuovo giudice”. Amici 23, Maria De Filippi punta sul cantante: è questione di dettagli





Amici 23, il ritorno di Anna Pettinelli grazie a Maria De Filippi

Ospiti della prima puntata Amici di Maria De Filippi l’attore turco Can Yaman, ormai diventato di casa nei programmi di Canale 5, il primo e il secondo classificato di Amici 2023, ovvero il ballerino Mattia Zenzola e la cantante Angelina Mango. Ospiti speciali di Maria De Filippi anche la conduttrice Alessia Marcuzzi e l’attore e regista Leonardo Pieraccioni.

A Tag24 Anna Pettinelli ha svelato in che modo le è stato chiesto di tornare ad Amici. “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda. Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata da Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’“, ha rivelato la Pettinelli.

Anna Pettinelli torna ad Amici per la quarta volta e dopo un anno di stop. La scorsa edizione, infatti, il suo posto era stato preso dalla cantante Arisa, quest’anno impegnata in Rai per far parte della giuria di The Voice Kids.