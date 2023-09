“È lui il nuovo giudice”. Amici 23, Maria De Filippi punta sul cantante: è questione di dettagli

Amici, quando manca pochissimo all’inizio della nuova stagione del talent ecco che arriva la notizia che un super big è pronto a tornare. Che edizione sarà? Sicuramente emozionante e con un Anna Pettinelli in più. Dopo un anno di assenza è infatti pronta a riprendere il posto di insegnante subentrando ad Arisa che ha deciso di guardare oltre il programma e sarà giudice a The Voice kids. A dare la notizia del ritorno era stata proprio Anna confermando di essere presente.

Anna Pettinelli, oltre ad essere stata insegnante di canto ad Amici, dal 2020 è diventata pure opinionista de La vita in diretta di Matano su Rai1. Lavora anche come conduttrice radiofonica a RDS, dove svolge anche il ruolo di coordinamento speaker. Sarà lei l’unica new entry dietro al bancone dei professori, dove troveremo ancora una volta Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, così come Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.





Amici, Michele Bravi pronto a tornare nel programma

Ma dietro il banco vuole tornate anche Michele Bravi. Racconta Novella 2000 come: “Nella giornata di ieri il cantante uscito da X Factor ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia e per l’occasione è stato anche intervistato. Oltre che parlare della settima arte, infatti, ha anche commentato un suo eventuale ritorno ad Amici”, programma che gli è rimasto nel cuore.

“È stato un anno molto vario, molto bello, sono stato molto fortunato ed è giusto ringraziare sempre. Tornerei assolutamente ad Amici, il contatto con i giovani aiuta la creatività ed è fonte d’ispirazione”. Michele Bravi, quindi, vorrebbe riprendere il suo ruolo come giudice nel Serale. Michele Bravi ha fatto il suo ingresso sul palco della settimana edizione di X Factor Italia.

Vincendo il famoso show musicale nel 2013 e dando il via al suo luminoso percorso nel mondo della musica. Con il passare degli anni, Bravi ha consolidato il suo trionfo, attirando un’audience sempre più ampia grazie alle sue melodie e alla sua personalità allegra.