Angelina Mango, chi è la mamma. Vincitrice indiscussa di Sanremo 2024, Angelina Mango porta a casa la gioia più grande. L’artista, reduce dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, vola dritto anche all’Eurovision Song Contest. Al contempo i riflettori restano accesi anche sulla sua vita privata: chi è la mamma dell’artista? Ecco tutti i dettagli.

Chi è la mamma di Angelina Mango? Com’è noto Angelina Mango è figlia di Pino Mango, venuto a mancare il 7 dicembre 2014 nel corso della manifestazione di beneficenza “World of Colours” a Policoro (Matera). Un improvviso malore avvenuto davanti a quattromila persone ha portato via Mango, mentre si trovava seduto per esibirsi nel brano “Oro”.

Chi è la mamma di Angelina Mango? Tutti i dettagli dopo la vittoria della figlia a Sanremo 2024

E proprio alla moglie Laura Valente, il cantante aveva confidato al Settimanale Oggi nel 2017: “Cosa c’è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?”. Ma chi è la mamma di Angelina Mango e moglie di Pino Mango? Tutti i dettagli.

Anche Laura Valente cantante e corista, 61 anni, di origini milanesi. Non solo la musica nella sua vita ma anche l’amore per il teatro. L’artista nel 1981 ha vinto il premio nel corso di un concorso nazionale per cantautrici nel Barese. Ed è stata proprio questa l’occasione in cui Laura è entrata nel cuore di Gianni Bella e Mogol, iniziando la carriera anche come corista.

L’incontro con Mango è avvenuto dopo due anni, nel 1983, quando l’artista era intento a registrare “Oro”: “Abbiamo iniziato una collaborazione artistica impegnativa, tanto che Pino ha scritto praticamente tutto il mio unico album da solista uscito nel 1995”, ha raccontato la donna. E per chi non lo sapesse, Laura Valente è stata anche la voce dei Matia Bazar dal 1989 al 1998. Insieme a Pino Mango, la donna dà alla luce due figli, Angelina e Filippo.