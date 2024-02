Chiuso il festival di Sanremo con la vittoria di Angelina Mango, le polemiche non si spengono. A sollevarle alcune rivelazioni su Annalisa fatte da Paolo Meneguzzi. Annalisa ha chiuso la kermesse al terzo posto. Nel corso della conferenza stampa la cantate aveva risposto alle voci che volevano triste dopo l’annuncio della vittoria di Angelina. “Ti abbiamo visto commossa al momento degli annunci, sul palco“, ha esordito Mattia Sacchi del Corriere Ticino.

Annalisa ha risposto: “Era un po’ di tensione scaricata e ci sta, ma ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento emozionante”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto un percorso bello e ne approfitto per congratularmi con questi due ragazzi. Ci sono numeri bellissimi per tutti. […] Io rifarei tutto così. Contenta di come sono salita sul palco, della risposta delle piattaforme, delle radio”.





Sanremo 2024, Meneguzzi contro Annalisa: “Usa autotune”

E ancora: “Va tutto molto bene e un sacco di concerti da fare. Molto molto soddisfatto”. Una risposta c’è stata anche alla frecciata di Paolo Meneguzzi che ha accusato alcuni cantanti di usare l’autotune: “Il software che permette di correggere l’intonazione vocale che viene usato dai concorrenti in gara. L’elenco è lungo. Da Annalisa, ‘sì, lo usa anche lei’, a Mahmood, BNKR44, Geolier e via dicendo”.

“Come del resto è stato l’anno scorso. ‘Ma così facendo tutte le voci sono piatte, non ce n’è una che si differenzi, che abbia anima e carattere’, si scalda il cantante di Stabio”. Parole che hanno scatenato i commenti: “Andrebbe vietato, se fosse vero allora non dovevano neppure partecipare al Festival”. Annalisa come risposta ha preferito un bel no comment: “Forse è meglio che non rispondo”, chiudendo la questione evitando anche una risposta non proprio garbata nei confronti di Meneguzzi.

"Paolo Meneguzzi ha detto che hai cantato con l’autotune, come rispondi?"



Annalisa: “Forse non è nemmeno il caso di rispondere” 🏹🔥#Sanremo2024#Annalisapic.twitter.com/fH5lbP888P — Våle🐍🦋🌪; Sanremo era 💐 (@Vale41229116) February 11, 2024

Intanto ieri è arrivata la conferma da parte di Amadeus che non ci sarà una sesta edizione. E sul futuro ha detto: “Fiorello ed io ci conosciamo da trent’anni, ognuno ha fatto il proprio percorso. Ci siamo ritrovati in qualche occasione ma non abbiamo necessariamente lavorato insieme, lui è uno showman io più dedito al quiz. Può capitare che in futuro si possa fare qualche evento o qualcosa insieme ma al momento non c’è nulla”.