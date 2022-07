Andreas Muller torna a parlare della sua malattia. Che qualcosa non andasse il ballerino e vincitore di Amici lo aveva capito tempo fa. “Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare”, aveva spiegato. Aggiungendo poi: “In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù”. Frustrazioni sembrano essere coincise con l’inizio dei guai al menisco.



“Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento”. Ai problemi di salute erano seguiti quelli personali. Aveva confessato: “Anche in questo caso cercherò di essere onesto il più possibile. In questo periodo non c’è stata tanta luce per me come ho già detto. Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani”.





Andreas Muller e la malattia: “Guarito grazie a Veronica”



Ore però il peggio sembra alle spalle e la malattia superata. E tutto grazie all’amore di Veronica. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Andreas Muller ha confidato: “Ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere. E mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso. Lei mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità”. (Leggi anche “Ho visto fin troppo”. Amici 21, bufera dopo la puntata: critiche su Alessandra Celentano)



Potenzialità che dopo tante delusioni lavorative schiaccianti ora tornano a farsi vedere. Andrea infatti sta continuando a seguire Aka7even, cantante lanciato dal programma di Maria De Filippi. Inoltre è stato scelto da Veronica Peparini come suo assistente per le coreografie del concerto di Alessandra Amoroso a San Siro. Tutto, quindi, sembra tornato nella norma e l’amore viaggiare a gonfie vele.



Pettegolezzi su una crisi di coppia messi a tacere con un recente post romantico condiviso su Instagram dai diretti interessati. In occasione del 26esimo compleanno, Andrea Muller ha voluto ricordare alla fidanzata i suoi sentimenti: “Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro. Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”.

