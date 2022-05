Alessandra Celentano criticata ad Amici 21. L’eliminazione di Dario ad Amici 21 è destinata a sollevare un polverone. Subito dopo la puntata infatti è scoppiato un caso intorno alla lite tra Veronica Peparini da una parte e Alessandra Celentano dall’altra. “Le uniche coreografie che ti puoi permettere – dice – sono solo quelle di Veronica e non altro. Studia danza classica perchè sei molto scarso”. Secca la risposta di Veronica: Lui la danza classica non la deve studiare qui, lui è un ballerino moderno. Chi se ne frega di fare 200 giri alla seconda, per i ballerini non è semplice fare una mia coreografia”.



E la replica di Alessandra Celentano: “Sono malefica ma non bugiarda, non puoi dire che per non essere un ballerino classico lo ha fatto bene, è imbarazzante quello che dici, quasi mi dispiace per lui lo vedo in difficoltà”. Parole che hanno quasi fatto scoppiare in lacrime Dario. Tanto che Maria De Filippi è dovuta intervenire per calmarlo “Stefano ne ha sentite di peggio, si sopravvive e si continua a ballare, ogni frase che dice non è personale, non è contro di te”.





Proprio Stefano De Martino poi è intervenuto. “Dario, fuori da qui ci saranno tante persone che non credono in te, ma per una che non crede in te ce ne sono altre che ci credono. La Celentano sono certo che dice queste cose a fin di bene, capisco il bastone e la carota, ma forse c’è un po’ troppo bastone”. Contro l’atteggiamento di Alessandra Celentano si è mosso un altro big.



Parliamo del compagno di Veronica Peparini Andreas Muller che, su Instagram, ha avuto parole durissime contro la maestra. “Ognuno può valorizzare chi vuole senza sempre buttar me..a, oltretutto se me..a non c’è su altri. Sei sempre stato messo sotto pressione per far vedere realmente quanto sei forte. Nella vita incontrerai anche questo quindi può solo averti fatto bene”.



Quindi ha concluso: “Mi dispiace sentire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni. Mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona”. Una frecciata l’ha mandata anche alla giuria del Serale di Amici 21: “Mi dispiace aver visto, anche se non è quello che determina il tuo talento, che non ha preso mai un punto perché oggettivamente non è reale”.

