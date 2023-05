Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano una figlia da ormai quasi otto mesi. Ricordiamo che la conoscenza tra i due è avvenuta negli studi di Uomini e Donne. La giovane influencer era già lì prima dell’arrivo di Andrea, come corteggiatrice dell’altro tronista Ivan Gonzalez. Natalia decise poi di continuare la sua partecipazione al programma per il modello pugliese, ritrovandosi ad essere la scelta di quest’ultimo.

In questi anni sono spesso venuti fuori dei rumor su una possibile crisi tra i due. In particolare avvennero delle accuse nei confronti di Natalia Paragoni durante la partecipazione al GF Vip di Andrea Zelletta, il quale ha però sempre deciso di dare fiducia alla compagna e continuare a vivere la loro intensa storia d’amore. Attualmente i due vivono in Lombardia e tra i tanti progetti insieme aspettano anche una figlia, la cui nascita è prevista in estate.

Leggi anche: “Oddio, ma non sta bene”. Natalia Paragoni incinta, all’improvviso la foto che fa allarmare tutti





Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: un particolare dettaglio sulla figlia

Quando Natalia Paragoni annunciò ai fan di essere in dolce attesa dichiarò di essere estremamente emozionata. Lei disse di aver preso la decisione di allargare la famiglia di comune accordo con il compagno Andrea Zelletta, ma entrambi non si aspettavano che il tutto sarebbe avvenuto così in fretta. L’ex corteggiatrice affermò di essere anche molto tesa, in quanto in passato aveva sperimentato il grande dolore dell’aborto. Adesso però, che sono quasi otto mesi che aspettano una figlia, i due hanno deciso di svelare un dettaglio su di lei.

Qualche sera fa Natalia e Andrea si trovavano sul divano a guardare la televisione e come di consueto stavano condividendo il tutto con i loro numerosi follower, tramite delle storie Instagram. Lasciando un box domande è stata posta loro una curiosità sul cognome che avrà la loro bambina. Entrambi hanno svelato di essere d’accordo sulla scelta di metterle il doppio cognome. Dunque il nome, che ancora non è stato svelato, sarà accompagnato dai cognomi Zelletta Paragoni.

La scoperta del sesso del bebè avvenne nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. Prima di scoprire di aspettare una bambina, Natalia e Andrea svelarono che la scelta dei nomi femminili sarebbe ricaduta su di lei. La Paragoni affermò al tempo di essere ancora molto indecisa, in particolare fra tre nomi: Diana, Alicia o Ginevra. Non resta quindi che aspettare agosto per scoprire quale dei tre sarà quello scelto.