Tanta preoccupazione per Natalia Paragoni, ormai incinta da diversi mesi, che però ha avuto un problema di salute nelle scorse ore. Ha voluto condividere con tutti i suoi fan una foto, mentre non stava assolutamente bene, e ha anche scritto una didascalia che ha allarmato molta gente. Anche perché questa problematica avuta non sarebbe stata unica, ma si è ripetuta nel tempo proprio durante tutte le sue fasi della gravidanza. E anche il suo partner Andrea Zelletta si sarà spaventato.

Natalia Paragoni, nonostante sia incinta da un bel po’ di tempo, non ha certamente voluto rinunciare anche al relax. Infatti, è volata a Ibiza ma all’improvviso un problema di salute l’ha fatta agitare. Lei ha preferito rimanere scherzosa e cauta, ma i follower non sono poi così tranquilli. E si stanno chiedendo come mai sia costretta a fare i conti con questo malanno. Presumibilmente avrà già contattato i medici per avere maggiori informazioni in merito.

Natalia Paragoni incinta: improvviso problema di salute

Natalia Paragoni si è fotografata, proprio mentre non stava sicuramente bene, ma stavolta non ha fatto un aggiornamento su qualche novità legata alla gravidanza. Lei è incinta e deve fare attenzione ad ogni aspetto per portare a termine senza intoppi la stessa, ma questo problema di salute è arrivato in maniera repentina e i suoi timori sono aumentati a dismisura. Anche se fortunatamente non ha nemmeno perso la sua contagiosa simpatia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato, mentre si mostrava con le mani in faccia e un fazzoletto dentro la narice del suo naso: “Mentre stavo facendo colazione e stavo scrivendo sotto il reel inizia (come ormai da inizio gravidanza) ad uscire sangue dal naso. La mia felpa riuscirà a sopravvivere?”. Niente di particolarmente grave per Natalia Paragoni, ma i fan non riescono a capire come mai perda sempre sangue sin da quando è cominciata la sua dolce attesa.

Lo scorso gennaio Natalia aveva postato un bellissimo video, nel quale mostrava come avesse annunciato ad Andrea la sua gravidanza. Entusiasmo straordinario per entrambi, che sono felici di diventare genitori per la prima volta.