Brutte notizie per Andrea Delogu. La conduttrice televisiva de ‘La Vita in diretta estate’ è rimasta vittima di un incidente, mentre si trovava in vacanza in compagnia della sua amica e collega Ema Stokholma. Purtroppo non tutto è andato nel modo giusto ed è stata protagonista di un episodio molto spiacevole, che le ha provocato delle conseguenze. Ha infatti pubblicato la foto che conferma dove è rimasta praticamente ferita. Ha comunque spiegato tutto durante alcune storie postate sul suo profilo Instagram.

Recentemente aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino: “Porto il bastone perché zoppico. Stavo con Stefano De Martino, un amico: siamo andati a mangiare da un amico comune, che abita al quarto piano senza ascensore. Uscendo siamo passati da un corridoio molto buio verso la porta d’uscita. Ho zompettato e a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi. Mentre stavo per precipitare, Stefano ha acceso la luce. Stefano mi ha visto improvvisamente sparire e al posto della mia testa ha visto i miei piedi”.

Attraverso dunque il popolare social network, Andrea Delogu ha mostrato l’immagine eloquente post-incidente e ha commentato: “Sono caduta dagli scogli, dito rotto che comunque mi fa molto male, non si può ingessare, vero? Secondo me è rotto perché sono caduta”. Nonostante questo imprevisto, è riuscita a mantenere la calma e non ha nemmeno perso il buonumore. Infatti, subito dopo si è lasciata andare ad alcune affermazioni molto scherzose che hanno sdrammatizzato la situazione.





Andrea Delogu ha fatto dunque vedere il dito in che condizioni fosse. E si può vedere nettamente che si è fatta decisamente male. Poi ha voluto aggiungere: “Sono ufficialmente ferita e voglio essere trattata come una persona ferita”. Ovviamente è stata solo ironia da parte della conduttrice televisiva, che spera comunque che possa ristabilirsi il prima possibile. Non saranno mancati i messaggi di supporto dei suoi follower, che le avranno risposto in numerosissimi attraverso l’uso della direct.

Alcuni mesi fa invece Andrea Delogu aveva sorpreso tutti con una foto hot. Andrea non ha chiesto all’amica Ema un quadro qualsiasi, ma dopo essersi fatta fotografare, si è fatta fare un dipinto del proprio corpo, dolcemente disteso sul letto. La speaker ha postato sia la foto che il dipinto che ne è scaturito sul proprio profilo Instagram: “La mia musa fotografata e dipinta da me”.