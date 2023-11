Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso grazie al nuovo fidanzato, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni e in questi giorni la coppia è balzata alle cronache rosa italiane per la proposta di matrimonio e la notizia su una presunta gravidanza della showgirl argentina, volata alle Maldive con il suo nuovo amore. Con Elio Lorenzoni Belen ha ritrovato la felicità e sui social immortala la vacanza a suon di dediche d’amore e foto di coppia.

Ovviamente non sono mancate le critiche da parte di molti utenti social, perché perché nel corso di questi anni, Belen Rodriguez ha portato alle Maldive tutti i suoi più grandi amori da Fabrizio Corona a Stefano De Martino (padre del figlio Santiago) fino a Antonino Spinalbese, ultimo fidanzato ufficiale e padre della figlia Luna Mari.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, gli amici sono preoccupati

A parlare della storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni anche Fabrizio Corona, ex fidanzato della showgirl ed esperto di gossip. “Come Belen vi prende per il cu… e voi ovviamente ci cascate”, ha scritto sul suo sito. E ancora: “Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto, tutti lì a sperarci prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?”.

Belen Rodriguez ha detto di aver ritrovato il sorriso grazie a Elio Lorenzoni e in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi ha detto: Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente”.

Tutto vero? Forse no, almeno secondo quanto avrebbero spifferato alcuni amici intimi della showgirl, preoccupati per questa nuova storia d’amore, nata quasi per ripicca dopo la sofferta rottura dal marito Stefano De Martino. Mentre lei è alle Maldive e si gode la vacanza con il nuovo fidanzato, qui in Italia, quelli che Oggi definisce ”i suoi amici”, criticano la relazione con l’imprenditore e si dicono molto preoccupati. “Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito”, scrive Oggi. E ancora: “Ha rinunciato a Tu si que vales e non ha retto alla conduzione delle Iene. Molti dubitano degli annunci di un ritorno in tv e temono che con il nuovo fidanzato Rodriguez stia forse mentendo a se stessa”.