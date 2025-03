Il Serale di Amici sta per iniziare ed a quanto pare sarà rivoluzione. Ci saranno nuovi giudici, uno reduce dall’edizione 2025 di Sanremo. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un arrivo di Amadeus. A lanciare l’indiscrezione il blog di televisione Bubinoblog, che parla di vera e propria “fumata bianca”. “Fumata bianca! Amadeus è il nuovo giudice del Serale di Amici, l’iconico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi al via sabato 22 marzo su Canale 5. – si legge sul portale”.

E Ancora: “Discovery, di cui Amadeus è diventato il nuovo volto di punta sul Nove, ha dato l’autorizzazione ma al tempo stesso gli ha ridotto il cachet”. Poi era stata la volta di Fedez. Scriveva Adnkronos: “Il nome di Fedez si aggiunge così alle indiscrezioni sempre più insistenti sulla possibile presenza come giudice del serale di Amadeus”.





Amici 24, Rkomi possibile nuovo giudice

Anche quotidiano romano Il Messaggero crede nella possibilità che Fedez sbarchi a Mediaset: “Si parla di una possibile partecipazione fissa al talent show, magari come giudice del serale, affiancando personalità già rodate nel programma”.

Ma adesso arriva una supera bomba, ci sarebbe in lista Rkomi. Si legge su Ilsussidiario.it: “Gli spettatori, infatti, sarebbero entusiasti di vederlo in questa nuova veste, convinti che farebbe un ottimo lavoro non solo grazie alla sua vasta conoscenza musicale, ma anche per la simpatia e l’ironia dimostrate nell’ultimo periodo”.

“Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solamente di un’indiscrezione e che non ci sono ancora conferme a riguardo. Ma, la voce de “Il ritmo delle Cose” non è l’unico nome emerso recentemente per quanto riguarda la giuria del Serale di Amici”. Ma la voce è sempre più forte.