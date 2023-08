Una vera e propria bomba gossip è deflagrata su Serena Rossi e riguarda la sua vita privata. Secondo quanto emerso, sarebbe nuovamente incinta a sei anni di distanza dall’ultima volta. Non parliamo di un annuncio ufficiale della bravissima attrice, ma ci sono diversi dettagli che fanno immaginare che sia tutto vero. A dare lo scoop è stato il settimanale Di Più Tv, che ha fornito anche altre notizie relative al suo futuro strettamente professionale.

Che ovviamente sarà stravolto, dopo questa splendida news. Serena Rossi sarebbe incinta, anche se sui social tutto tace a questo proposito e lei non se l’è ancora sentita di comunicare nulla. Nessuna informazione nemmeno dal marito Davide Devenuto. Ricordiamo che i due si sono uniti in matrimonio recentemente, parliamo dello scorso mese di giugno, dopo ben 15 anni di amore e la nascita del loro amatissimo primogenito.

Serena Rossi sarebbe incinta: cosa si è scoperto

In attesa di conferme definitive, ciò che finora è emerso è che Serena Rossi aspetterebbe un altro bebè e, oltre ad essere incinta, c’è un’altra notizia straordinaria venuta fuori in queste ore e che fa riferimento alla sua carriera da attrice. Innanzitutto Di Più Tv ha svelato: “Ha scoperto da poco di esserlo di nuovo, la sua gioia è incontenibile. Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori, è partita per le vacanze con la sua famiglia e alcuni amici in Molise. E per un po’ è sparita dai social, così come ha fatto suo marito”.

Successivamente lo stesso settimanale ha confermato che lei abbia detto di sì a prendere parte alla serie televisiva Mina Settembre 3, ma inevitabilmente ci saranno delle variazioni: “L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi“. E si vocifera che possa essere trasmessa da circa due anni.

Serena Rossi, 37 anni, ha iniziato a recitare in Mina Settembre nel 2021. L’anno scorso è stata protagonista nella miniserie La sposa. Lei ha anche diverse esperienze come conduttrice, ad esempio nei programmi Detto Fatto, Stanotte a Napoli e Canzone segreta. Con l’attuale marito Devenuto si è conosciuta nel 2008 grazie a Un posto al sole. Nel 2016 sono diventati genitori e ora potrebbero essere mamma e papà bis.