“José, siamo pazzi di te”. In prima fila a Sanremo, oggi sui social con papà: cosa combina il figlio di Amadeus (VIDEO)

Amadeus, il video con il figlio fa il giro del web. Ormai tutti hanno imparato a conoscere José Alberto Sebastiani, che nel corso della 73esima edizione di Sanremo 2023 è rimasto seduto al fianco della mamma Giovanna Civitillo in prima fila, per seguire da vicino il papà alla conduzione di un festival da record di ascolti. Ma a kermesse musicale finita, si torna alla normalità.

Amadeus insieme al figlio José Alberto Sebastiani. Sanremo 2023 si è concluso da circa una settimana e sicuramente avrà rappresentato per tutti un momento di grande impegno soprattutto per il conduttore e direttore artistico. Ma adesso è tempo di tornare a vivere anche il tempo in famiglia e recuperare momenti di svago in compagnia dei più cari affetti.

Amadeus insieme al figlio José Alberto Sebastiani: le immagini del momento in macchina con papà

Pochi secondi di durata per la clip eppure boom di visualizzazioni per la coppia padre-figlio che sono apparsi insieme in macchina. Alla guida ovviamente Amadeus, con José seduto al suo fianco. E per un momento di svago non si poteva che scegliere anche una colonna musicale di accompagnamento. In ricordo dell’ospitata tanto attesa sul palcoscenico di Sanremo 2023, ecco dunque che la scelta è caduta sul brano Simply The Best dei Black Eyed Peas in collaborazione con Anitta e El Alfa.

Come non sorridere felici e spensierati in macchina con papà che canticchia allegro una canzone? Non è stato reso noto dove i due fossero diretti, ma ciò che conta è vedere che papà Amadeus stia recuperando energie e un pizzico di leggerezza dopo un’edizione del festival della musica italiana che ha alternato momenti di successo conclamato ad altri di vera e propria bufera. Dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical, a Blanco che distrugge i fiori sul palco, passando da molto altro che verrà valutato dall’Agcom il prossimo mercoledì.

Ma per tralasciare le cattive notizie e per tornare alla vita privata di Amadeus, è più che accertato quanto il conduttore possa ritenersi un uomo felice. Accanto alla splendida Giovanna Civitillo dal 2003 ad oggi e con un filgio come José Alberto Sebastiani, sempre pronto a seguire i successi di papà, la giornata non può che iniziare sempre con il piede giusto.