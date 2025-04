Mara Venier, non ci sono solo i problemi di salute del marito. In questi giorni la conduttrice ha aggiornato i fan sulle condizioni di Nicola Carraro. In realtà lo ha fatto il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo aver parlato con il noto volto Rai. Dopo 5 mesi difficili in cui non riusciva ad alzarsi in piedi, il marito di Mara ha potuto camminare grazie alle speciali cure di un’eccellenza della sanità italiana, l’Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale.

Nell’ultima puntata di Domenica In, poi, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime. Ospite in studio c’è stato Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa. L’uomo ha raccontato gli ultimi giorni dell’amata attrice e la conduttrice è crollata. Ma non è finita: Mara Venier, e con lei molti altri passeggeri, hanno avuto una giornata difficile per i continui disagi del trasporto ferroviario.

Mara Venier e il video contro i disagi del trasporto pubblico

Come accaduto lo scorso lunedì, la conduttrice è partita da Roma a bordo di un treno Frecciarossa diretto a Padova, ma anche questa volta il viaggio è stato segnato da pesanti ritardi. “Sempre la stessa storia, come lunedì scorso 90 minuti di ritardo, ho preso il treno da Roma per andare a Padova e adesso ci dicono che ci sono 90 minuti di ritardo, bisogna fare il giro da Verona e arrivare a Padova. Che dire? Non so che dire, però è allucinante, allucinante“, ha raccontato la Venier in una storia pubblicata su Instagram.

La situazione, purtroppo, riflette quella vissuta ogni giorno da numerosi viaggiatori, pendolari e turisti, costretti a fare i conti con imprevisti e ritardi. Secondo quanto riportato su “Infomobilità” di Trenitalia, la circolazione sulla linea Venezia-Bologna è in fase di normalizzazione a partire dalle 12:50, dopo un intervento dell’autorità giudiziaria.

Il traffico ferroviario era stato sospeso alle 10:30 tra Monselice e Terme Euganee in seguito all’investimento di una persona tra Monselice e Battaglia, causando rallentamenti sia ai treni regionali che a quelli ad alta velocità.

