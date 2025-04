Incredibile notizia su Nicola Carraro, il marito di Mara Venier afflitto da problemi di salute da molto tempo. Nella giornata di sabato 5 aprile il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto condividere con tutti i suoi follower un video inerente l’uomo, che ha ottenuto un risultato insperato.

Dunque, Nicola Carraro e anche Mara Venier hanno potuto ricevere una notizia che definire lieta è riduttivo. Le parole del governatore veneto hanno fatto emozionare tutti, compreso ovviamente il coniuge della conduttrice Rai, che adesso potrebbe veramente mettersi alle spalle il peggio.

Nicola Carraro, svolta sul marito di Mara Venier: cosa è riuscito a fare

Nicola Carraro, dopo aver trascorso diversi mesi su una sedia a rotelle, è stato adesso in grado di rimettersi in piedi. E, come raccontato da Luca Zaia, tutto questo è stato possibile grazie al suo intervento, visto che ha consigliato a lui e a Mara Venier di ricorrere a delle cure sanitarie particolari.

Questo il post scritto da Zaia su Nicola Carraro: “Pubblico questo video con emozione. Qualche giorno fa ho sentito Mara Venier, che mi ha parlato del problema di suo marito, Nicola Carraro: un uomo con tanta voglia di vivere, costretto da cinque mesi sulla sedia a rotelle a causa di un problema alla schiena, definito ‘non risolvibile‘. Li ho indirizzati verso un’eccellenza veneta: l’Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale, dove l’impegno del dottor Altin Stafa ha prodotto il risultato che vedete. Importante continuare a credere e a investire nella sanità, con progetti di eccellenza e valorizzando la ricerca e l’innovazione. Grazie a tutto lo staff del Ca’ Foncello. Auguri Nicola, auguri Mara!”.

Una grande gioia per Carraro e Venier, che ora possono ritrovare il sorriso dopo mesi veramente complicati e preoccupanti.